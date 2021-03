La caixa B murciana

Existeixen moltes formes de corrupció política i sembla que el PP les coneix totes. Tot indica que les antigues pràctiques les vol tornar a posar d'actualitat. El cas de Múrcia és un exemple paradigmàtic. Recapitulem. Ciutadans va denunciar l'equip de govern del PP davant la UDEF per l'existència d'expedients i realitzacions de contractes amb empreses que eren sospitosos de ser adjudicacions directes i, per tant, il·legals. Gairebé 200 carpetes amb més de 3 gigues d'informació com a prova de les suposades irregularitats. Al regidor de Ciutadans que des del principi del mandat actuava contra la corrupció, li van fer pintades amenaçadores a la porta de casa seva que va haver de denunciar juntament amb l'assetjament que sofreix. La resposta del PP va ser mirar cap a un altre cantó i negar les evidències de la corrupció.

El PP també ha comès irregularitats durant el procés de vacunació a Múrcia, quan més de 400 persones, des del conseller de Sanitat del PP fins a altres alts càrrecs, es van vacunar contra la Covid-19 saltant-se el protocol del Ministeri de Sanitat. Una altra forma de corrupció per l'abús del poder públic per a un benefici propi. Des de Ciutadans no serem còmplices de la corrupció i les irregularitats. El PP ha incomplert el pacte per a la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció fent que la situació de la coalició es torni insostenible. La resposta del PP és per tots coneguda: iniciar una nova trama de corrupció i compra de persones. El PP –sense cap mena de complex, sense rubor ni vergonya– ha obert la caixa B i està disposat a pagar el que faci falta per a comprar membres de Ciutadans. Com a representant de Ciutadans, sento vergonya davant aquesta subhasta de voluntats i la compra de silencis perquè no es revelin casos de corrupció.





dels tres trànsfugues comprats pel PP. És indignant que en comptes d'impulsar mesures de regeneració democràtica i lluita contra la corrupció