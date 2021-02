Tornen temps de resistència i de mobilització. Durant aquests mesos, l'Estat espanyol ja ens ha demostrat que viu de ple una triple fallida: social, econòmica, però també democràtica. I també ens ha demostrat que està disposat a tot per defensar la seva sacrosanta unitat. Des d'empresonar per motius polítics, fins a inhabilitar presidents de la Generalitat. Tornen, per tant, temps de lluita en què els catalans haurem de tornar a reivindicar la nostra essència democràtica, la dels drets i les llibertats, davant d'un Estat repressor, corrupte i disposat a tot.

Fins i tot Amnistia Internacional considera injust l'empresonament del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i en demana l'alliberament immediat. També exigeix al govern espanyol l'anul·lació d'una sentència que constitueix, segons Amnistia, una restricció indeguda dels seus drets a la llibertat de reunió pacífica i d'expressió. Això és només un exemple de les múltiples organitzacions de drets humans que consideren que en Jordi Cuixart hauria de ser al carrer. Perquè l'autodeterminació no és delicte. Per això seguim ferms en els nostres ideals. I no renunciarem mai a seguir exercint els drets de manifestació, expressió i autodeterminació, i qualsevol dret fonamental. Per això ho tornarem a fer! Perquè si no ho seguim fent, la repressió haurà guanyat.

No hem d'oblidar que fa més de tres anys i mig que tenim gent a la presó o l'exili , que en aquest moments el nombre de represaliats per l'Estat espanyol ja sumen unes 3.000 persones i que la màquina repressora espanyola no te cap intenció d'aturar-se. Per tot això i molt més cal que no ens desanimen i seguim la nostre lluita, per aconseguir alliberar tots els presos polítics, el retorn de tots els exiliats i l'arxivament de totes les causes obertes. Hem de seguir lluitant tots plegats per aconseguir els nostres objectius. Hem d'aprendre dels nostres errors i cada vegada ser més i més determinats, és el moment de continuar les mobilitzacions. Si el govern espanyol vol solucionar el conflicte polític amb Catalunya hi ha una via molt clara: amnistia i dret d'autodeterminació.

Per això, aquest dissabte fem una altra jornada de recollida de signatures per l'Amnistia a diferents localitats de la comarca, i a Figueres, dissabte al mati, un acte de suport als represaliats de la comarca.