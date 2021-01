10 preguntes sobre la vacuna contra la Covid-19

La vacuna contra la Covid-19 és el punt final d'un llarg procés científic i esdevé l'eina principal per fer front a la pandèmia del coronavirus. Durant aquests darrers mesos, ha estat desenvolupada de manera coordinada a escala global, amb més de 250 grups d'investigació i centres de recerca.

El procés ha estat observat amb rigor per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i té l'aprovació de l'Agència Europea de Medicaments (EMA), la qual té un paper molt important a l'hora de permetre'n el desenvolupament, la distribució i l'aplicació.

Maria Hernández és la cap d'infermeria de l'ABS l'Escala i una de les referents clíniques d'aquesta campanya de vacunació a l'àrea bàsica de salut: «La pregunta que més es fa tothom és si aquestes vacunes són segures i fiables. La resposta és simple: sí, ho són. Han estat aprovades per les agències reguladores i compleixen les dues característiques fonamentals de seguretat i eficàcia».

A l'hora de desenvolupar la campanya de vacunació contra la Covid-19, es comença per les residències. «Ara el Departament de Salut contacta directament amb les residències de tercera edat per vacunar els usuaris. També es vacuna els professionals sanitaris i, a mesura que augmenti la disponibilitat de dosis, s'aniran posant als altres grups de la població», explica Hernández. I afegeix: «No cal que truqueu als vostres centres d'atenció primària per preguntar quan us tocarà. Des del Canal Salut i els mitjans de comunicació s'anirà informant dels avenços en la campanya de vacunació. I en el cas que us toqui, serem els professionals qui us avisarem».

- Per què els temps d'estudi, desenvolupament, aprovació i distribució d'aquesta vacuna han estat més accelerats del que és habitual?



Per diferents motius:

El genoma estava publicat i era accessible a tots els investigadors des del 10 de gener.

Més de 250 grups de treball hi han investigat i estudiat. La investigació s'ha compartit a escala global amb la comunitat científica i els centres d'investigació.

Es partia d'investigació prèvia sobre vacunes d'altres coronavirus.

La comunitat científica porta dècades d'investigació en vacunes en general.

En cap cas s'ha saltat cap fase, simplement se n'han superposat algunes. Així la vacuna s'ha començat a produir al mateix temps que es desenvolupava la fase 3 de la recerca.

La inversió pública dels governs i la iniciativa privada de diferents països ha finançat la investigació i ha donat suport en el desenvolupament de les vacunes.

- Poden aparèixer efectes secundaris?

- Sí. Són molt similars als de la grip i als símptomes de la Covid-19, duren aproximadament un dia i apareixen amb més probabilitat després de la segona dosi. La majoria són lleus i no han de durar més d'una setmana, com poden ser molèsties al braç, cansament o mal de cap i cos.

- Per què ens l'hem de posar?

- Pretén generar anticossos a la persona, per protegir-la del virus i de la malaltia. La vacunació també té com a objectiu arribar a la immunitat de grup, la qual cosa és fonamental per minimitzar els efectes de la pandèmia. Vacunar-nos és una responsabilitat col·lectiva que impacta directament a la salut i l'economia, tant la pròpia com la de la resta.

- Puc escollir-ne el fabricant?

- Ara es disposa de dues opcions: la de Pfizer/BioNTech i la de Moderna. Ambdues són molt similars i són adequades per al mateix tipus de població, tanmateix la d'Oxford estarà disponible en breu. És el Departament de Salut qui gestiona l'adquisició de les vacunes i s'administraran les que hi hagi en aquell moment.

- Com es fa la vacunació?

- S'han creat i format equips mòbils, especialitzats en el maneig i la dispensació de les diferents vacunes aprovades contra la Covid-19, que des del 27 de desembre estan administrant les vacunes a tot Catalunya.

- Hi ha l'opció de vacunar-me a casa?

- Sí. Les persones que necessitin atenció domiciliària seran vacunades al domicili particular.

- En quin ordre avança la campanya?

Residents i personal sanitari i sociosanitari en residències.

Personal sanitari de primera línia.

Altres grups sanitaris i sociosanitaris.

Persones amb alt grau de discapacitat que requereixen de cuidadors.

- Qui NO s'ha de vacunar?



- No es recomana la vacunació a:

Menors de 16 anys.

Dones embarassades i/o que estiguin alletant nadons.

I estan contraindicades a:

Persones que hagin presentat una reacció d'hipersensibilitat de tipus anafilàctic a una dosi prèvia de vacuna contra la Covid-19 o a algun dels seus components.

Persones amb antecedents de reaccions al·lèrgiques greus.

- I si ja he passat la malaltia?

- Es pot administrar igualment. Això és el que es fa a les residències, per reforçar la protecció.

- Si m'he vacunat recentment d'una altra malaltia, he d'esperar?

- No es recomana l'administració simultània amb altres vacunes i s'indica que se separi amb un mínim de 7 dies l'aplicació de la de la Covid-19 d'altres de previstes.