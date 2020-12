Quartet Núm. 14, OPUS 131

La música és un llenguatge universal, en tenim sobrades proves i aquests mesos de confinament, desescalada, nova normalitat, segona onada, trams, fases i tota la pesca, de ben segur que encara més. La trobem arreu i, sense adonar-nos, ens acompanya en tots els moments viscuts. Moltes melodies ens transporten a un vell amor, un comiat definitiu o, fins i tot, a un d'aquells breus moments èpics que hom creu viure; la música és qui realment ho materialitza.

El Nadal de 1914, per les trinxeres de Flandes durant la Primera Guerra Mundial, tropes franceses, alemanyes i escoceses van fer una treva en la batalla per passar junts la nit de Nadal; aquella treva començà amb dues cançons universals, Santa Nit i Adeste, fideles. Aquells homes, que els separava una guerra cruenta els va unir –per una nit– la música; després, es van negar a tornar-se a matar. No podem subestimar el poder de la música, o potser, més ben dit, el poder d'allò que és capaç de transmetre la música.

Enguany, el planeta celebra el 250 aniversari del naixement de Ludwig van Beethoven. Llegia no fa massa un article sobre ell que afirmava que si t'agrada la música, t'agrada Beethoven, encara que el teu estil preferit sigui el Pop, Rock o qualsevol altre. És possible perquè, Beethoven, probablement sigui un dels compositors clàssics més adaptats a moviments musicals posteriors, de la mateixa manera que ha estat molt utilitzat pel cinema; això, sense entendre-hi massa, per mi significa que estem davant d'un músic versàtil que es troba per damunt dels estils: un artista complet.

Som un país que tinc la sensació que escolta poca música, per ser més precís, escolta poca música en bones condicions; l'oferta musical és enorme –i sospitosament repetitiva– i queda amagada la qualitat en benefici d'una gran quantitat que no sempre és excel·lent. Potser el que dic sona estrany però, per damunt dels estils, la música transcendeix per la qualitat de la seva execució.

I sobre aquest aniversari universal de Beethoven, a banda dels reconeixements que hagi pogut rebre arreu del món, pocs ateses les circumstàncies, quedarà el que li faci cadascun; com el que li he fet en escriure aquest modest article mentre escolto l'Opus 131 número 14 per a quartet de corda. Un petit regal, amb el qual els desitjo Bon Nadal.