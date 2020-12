Viure a les fosques? Ni al Culubret ni enlloc

Viure a les fosques no és viure. Viure amb la por i l'angoixa de quedar-te a les fosques en qualsevol moment, tampoc. Fa temps que al Culubret no viuen. Només sobreviuen, perquè es passen hores a les fosques. Quan menys t'ho esperes: cau el subministrament elèctric. El Culubret és un barri a la zona oest de Figueres que es va començar a construir el 1965 per a famílies obreres. Sortint de Figueres cap a Llers queda a l'esquerra. Hi ha el mític bar Tramuntana a peu de carretera i també l'escola Josep Pous i Pagès.

Una pista definitiva per situar-lo: quan arribeu amb l'AVE a l'estació de Figueres-Vilafant, els edificis i les cases que veieu són el Culubret. Ara sí? Doncs la gent que hi viu ha hagut de suportar aquest any més de 200 talls de llum. Dels 30 dies del mes de novembre, 23 en van patir. I van començar el desembre amb tres talls de llum el dia 1. Ara que a les sis ja és fosc, que fa fred... Les veïnes diuen que la vida a les fosques no es pot explicar. Que només l'entens si la vius. Que ja estan fartes d'excuses, que fa deu anys que se senten deixades de la mà de Déu i que volen solucions.

Si la llum t'enlluerna, malament. Però malament també si no il·lumina. La companyia Endesa atribueix els talls al frau elèctric que provoca sobrecàrregues a la xarxa. Fa pocs dies un dispositiu de tècnics d'Endesa, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra feia 120 inspeccions al barri i hi detectava una quinzena de connexions il·legals, alhora que s'intervenien 233 plantes de marihuana. L'endemà, es repetien els talls i mentrestant la crua realitat: gent gran dormint amb anoracs, atacs d'angoixa, brots d'ansietat i criatures fent deures a la llum de les espelmes (o deixant de fer els deures).

I les espelmes són un perill. Fa quatre anys que es va morir la Rosa, una dona de 81 anys de Reus. Per un deute de 246 euros, Gas Natural li va tallar la llum. Ella s'il·luminava precisament amb espelmes i una nit van provocar un incendi que li va costar la vida. Allà va semblar que hi hauria un abans i un després en la lluita contra la pobresa energètica i en la responsabilitat social de les companyies. He dit va semblar€ I em sento impotent.

Llevar-se sense llum i anar a dormir encara sense llum també és habitual a la Font de la Pólvora, a Girona. El veïnat assegura que la línia elèctrica del barri, la mateixa des dels anys 70, és vella i d'aquí venen les sobrecàrregues. Aquestes últimes setmanes, també passa en algunes zones del Raval, a Barcelona. La Font de Pólvora expulsada de la 'Girona m'enamora'. El Raval, de la 'Barcelona té molt poder'. I el Culubret, de 'La ciutat dels detalls'. Companyies energètiques i responsables polítics: les veïnes d'arreu ens volem vives i amb vides dignes. Prou d'haver de viure a les fosques!