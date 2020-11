Un pressupost insuficient per reactivar Figueres

Des de Junts per Figueres, no podem aprovar un pressupost que no ens creiem, perquè nosaltres hem estat al govern i sabem de primera mà l'estat de les arques municipals, i si un pressupost és possible viable.

És un pressupost impossible de complir, en primer lloc, perquè augmenta els impostos a tots els figuerencs, fent recaure el pes de la crisi sobre les famílies, autònoms i petits empresaris.

En segon lloc, perquè pressuposta uns ingressos irreals i impossibles d'ingressar, com la recaptació prevista de l'IBI o de la venda de la Casa Nouvilas.

En tercer lloc, perquè ens hipoteca, augmentant l'endeutament que tants esforços ens va costar reduir, esforç que ara permet al govern quadripartit tornar-se a endeutar. Però endeutar-nos sense cap objectiu clar, més enllà de tirar pilota endavant i que ho pagui qui vingui després. La política de qui dia passa, anys empeny.

El govern quadripartit tenia l'oportunitat i la majoria per fer un pressupost realment transformador, i ens hem quedat amb un pressupost gairebé igual que el del 2020, i que no disposa de les eines suficients per reactivar la ciutat en un moment en el qual no ens podem permetre perdre el temps.

En resum, un pressupost irreal, continuista, poc ambiciós i mancat de marge de maniobra per remuntar la situació de la ciutat.