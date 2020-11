Impulsades pel feminisme social de Flora Tristan

Flora Tristan és autora d'"Unió Obrera", text de referència per a l'internacionalisme socialista i per al feminisme

El 25 de novembre és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Volem recordar que es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat, el 25N de 1960, de les germanes Mirabal, activistes polítiques. Van ser assassinades per la policia secreta del dictador de la República Dominicana, Rafael Trujillo.

El rebuig social cap a qualsevol forma de violència masclista és cada vegada més fort, però les relacions socials continuen estructurades pel domini del patriarcat.

Ens continuen esgarrifant les xifres de dones assassinades arreu del món. Al llarg del 2020, i segons les dades del Departament d'Interior, a data 10 de novembre de 2020, han estat assassinades 9 dones per violència masclista en l'àmbit de la parella i 2 dones en l'àmbit familiar, a Catalunya. A l'Estat espanyol, i segons les dades del Ministeri d'Igualtat, a data 28 d'octubre de 2020, han estat assassinades 38 dones, el 46% de les víctimes mortals entre els 31 i els 50 anys. Segons el portal web feminicidio.net i a data 13 de novembre de 2020, s'han registrat 79 feminicidis a l'Estat espanyol durant l'any 2020 (41 homes han assassinat dones que eren les seves parelles o ex-parelles i 38 sense relació prèvia).

En la nostra pràctica professional diària acompanyem nombroses dones que fan front a la violència que reben per part de les seves parelles i a fills i filles que la reben per part dels seus familiars (homes).

La violència masclista té un efecte directe i traumàtic cap als fills i filles que conviuen en un entorn de maltractaments, vulnerant-se el seu dret a créixer en un entorn de benestar.

Donant una ullada a la història i en referència a la dona que dona nom a l'acabat de crear Col·lectiu Flora Tristan, detectem que la seva història té nombrosos paral·lelismes amb les dones del segle XXI que atenem als nostres serveis.

Flora Tristan (París, 1803- Bordeus, 1844) va ser una pensadora socialista i feminista que va enllaçar les diferents opressions (gènere, origen, classe...) que patien les dones i la classe obrera. Va patir un matrimoni forçat, violència masclista en l'àmbit de la parella, violència familiar, violència econòmica i rebuig social per trencar amb els cànons establerts... En l'àmbit intel·lectual i per part dels líders obrers va estar invisibilitzada durant molts anys a conseqüència del comportament patriarcal dels intel·lectuals i activistes de l'època.

Flora Tristan és autora d'Unió Obrera, obra apareguda abans del Manifest Comunista. És un text de referència per a l'internacionalisme socialista i per al feminisme, ja que proposa l'alliberament de les dones en el procés d'alliberament global de la classe proletària.

La majoria de nosaltres tenim referència del pensament i ideologia de Marx i Engels. En el seu llibre La Sagrada Família o crítica de la crítica i en el capítol IV fan referència a les idees de Flora Tristan i el concepte de la unió obrera. Reconeixen que ella va parlar per primera vegada d'una unió internacional de la classe obrera i del valor de l'educació. De Flora Tristan és la coneguda frase: «Proletaris del món, uniu-vos», la seva autoria ha quedat invisibilitzada durant molts anys.

És en aquest sentit i recuperant el seu llegat de la importància de l'educació per transformar la societat, que valorem que cal explorar i investigar l'arrel que porta als comportaments violents i agressius que es manifesten per part d'alguns homes. Flora Tristan considerava que les raons que els homes esgrimeixen per subordinar les dones eren de caràcter religiós, filosòfic i legal. Ella va afirmar que «les dones seran les encarregades de portar la pau i l'amor a la societat». Aquesta idea ha de comptar amb el canvi radical dels qui exerceixen la violència per tal que hi hagi una transformació social real.

A més de continuar mantenint totes les campanyes perquè les dones detectin les violències, en siguin conscients i hi facin front per eliminar-les, cal un profund treball amb els homes perquè deixin d'exercir violència i s'aliïn amb el benestar i el respecte en les relacions familiars i de parella.

És per aquest motiu que volem identificar bones pràctiques i iniciatives per part de joves que tenen un impacte en la lluita contra la violència masclista perquè es puguin expandir i incorporar en les relacions socials. En aquest sentit, celebrem que en el XVI Fòrum Jove contra les violències de gènere presenti bones pràctiques com #chicasintech, #rompetusilencio o #25N. Donem la màxima difusió i aplicació a aquestes propostes.