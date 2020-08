On hem d'aparcar?

Al segle passat, amb l'auge dels vehicles de motor, les ciutats varen projectar una vialitat sovint més pensada per prioritzar la circulació dels vehicles, que no pas de les persones. Amb el decurs dels anys, com tantes altres coses, tot ha evolucionat, tot s'ha de repensar, redissenyar i adaptar. Un dels objectius prioritaris de l'Àrea d'Urbanisme és millorar la mobilitat per creuar la ciutat de llevant a ponent i, a la vegada, facilitar l'accés a les diverses zones d'aparcament; una tasca gens fàcil ni de ràpida execució, atesa l'estructura vial existent, dissenyada en èpoques on no s'havien previst molts dels actuals reptes plantejats.

Estem veient com les ciutats del segle XXI, adapten grans espais centrals destinant-los a zones prioritàries de vianants, per a fomentar el comerç, la gastronomia, l'oci i gaudir per a tothom de la seva ciutat. A tot això doncs, què fem amb els vehicles? Com harmonitzem el trànsit, vianants i espais d'aparcament? De quina manera podem combinar els interessos d'uns amb les necessitats dels altres?

Els puc assegurar que treballem en aquesta direcció. De moment, permetin-me donar-los-hi unes dades actuals: la ciutat disposa d'unes 4.200 places d'aparcament, repartides entre aparcaments: dissuasius, municipals concessionats i privats en rotació o de pupil·latge, sense comptar amb les zones blaves i verdes. Tenim el ferm compromís d'ampliar i millorar l'oferta d'aparcaments, alhora reduint el flux de vehicles pel centre de la ciutat. Per això ens caldrà perseverança i treball per a resoldre-ho.