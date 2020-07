Salut, natura i humor

Últimament s'està parlant molt de la importància de la natura per a mantenir la salut. Inclús s'està parlant de com seria d'important que el sistema mèdic receptés menys consum de medicaments i més «consum» de natura. Després ve la següent qüestió: De quina manera ens apropem a la natura? Amb quin respecte? Com la «consumim»?, perquè després dels mesos de confinament, la necessitat d'espais oberts i naturals ha portat a una gran majoria de persones cap a la natura però, en molts casos, desordenadament, despreocupadament, sense cap mena de respecte. Torna a haver-hi restes per terra –ara, a més a més, s'hi han d'afegir mascaretes–, torna a sentir-se música estrident a tot drap en espais meravellosos on el silenci hauria de ser la norma, i hi ha aglomeracions de cotxes i de persones en llocs on hauria d'haver-hi un escrupolós aforament limitat. Però, com es posen portes al camp?

El president Maragall va dir en una ocasió que en aquest país hi manquen tres coses principals. La primera és educació, la segona és educació, i la tercera és educació. Però com s'educa la població? Ja sabem que no n'hi ha prou amb l'escola. L'entorn familiar i social és un dels centres educatius més importants que hi ha. I per aquests centres hi ha el mestratge dels mitjans de comunicació. I, quins programes educatius hi ha sobre natura? Hi ha algun programa que expliqui el perquè de la importància de ser respectuosos amb l'entorn? Que ens expliqui per què, si l'entorn està sa, net i endreçat, ens retorna en salut? Que a la natura hi viuen éssers –dels regnes mineral, vegetal i animal– que conformen el medi ambient en el qual vivim? Que si respectem la natura permetem que la biodiversitat es desenvolupi correctament? Que la biodiversitat és la medicina més important de la qual podem disposar i que ens protegirà d'aquesta i de totes les pandèmies que puguin venir?

L'altre fet que ens comporta salut és l'humor. Si no som capaços de tenir un sa sentit de l'humor, no podem tenir salut. Quan riem –i somriem– demostrem un estat d'ànim d'alegria. Es diu que quan riem alliberem endorfines, per la qual cosa el fet de tenir humor i saber riure són beneficiós per a la salut. Freud pensava que amb el riure s'alliberava també energia psíquica i que aquest acte d'alegria tenia una funció important en l'equilibri mental de la persona.

Practicar l'humor i ser respectuosos amb la natura són dues actituds que ens comporten una bona salut. Com ho practiquem?