Sense pla de reactivació ni de contingència

Estan a punt de complir-se quatre mesos des que es va decretar l'estat d'alarma i el govern de Figueres segueix sense presentar un pla integral per reactivar la ciutat i fer front a la crisi sanitària, econòmica i social. S'estan adormint sobre els llorers. Mentre ells dubten, empreses, autònoms, treballadors i tots els ciutadans continuem patint els estralls d'aquesta crisi que ens està posant al límit.

El govern populista ni ha aprovat un pla de reactivació, com han fet la majoria de municipis de la província, ni té cap pla per fer front a un possible rebrot del virus. Quines mesures prendran el PSC, ERC i els seus comparses si tornem a una fase anterior? Què faran per sostenir l'economia de la ciutat? Presentar una moció per retirar la medalla d'honor de la ciutat al Rei? Segur que això soluciona els nostres problemes.

Quina poca vergonya tenen els 4 partits que formen el que ja es coneix com el pitjor govern de la ciutat. Apliquen l'estratègia de l'estruç i només surten envoltats dels seus amb aparicions a Facebook, vídeos i xarxes socials; és pueril i infantil. Figueres necessita polítics valents, decidits i amb lideratge, no un govern que contracti el seu cosí per més de 100.000 € l'any, a un assessor de campanya per gairebé 15.000 € per a un treballet esporàdic i col·loqui la cohort real d'assessors més cara de la història democràtica de la ciutat. En fi, el govern malgasta, els ciutadans paguem.