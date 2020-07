A partir del 17 de juliol d'enguany i fins al 13 de setembre, des del divendres a les 3 de la tarda fins al diumenge a les 9 del vespre, la Rambla de Figueres serà zona de vianants. La zona restarà oberta entre les nou del vespre i fins a les nou del matí. Aquesta decisió està emmarcada en el període postcovid-19 en el qual vivim actualment.

L'objectiu d'aquesta acció és afavorir els desplaçaments a peu i garantir les distàncies de seguretat entre les persones en una de les zones més concorregudes de la ciutat com és la Rambla de Figueres. L'altre motiu pel qual es decideix que la Rambla sigui una zona de vianants és dinamitzar l'activitat comercial, gastronòmica i comercial de la ciutat durant els caps de setmana i, d'aquesta manera, potenciar l'activitat econòmica en el període més turístic de la ciutat, com és l'estiu. I és que Figueres rep, durant aquests mesos de juliol al setembre, una gran quantitat de visitants.

Aquesta setmana també es reobre el Museu Dalí, un dels punts més emblemàtics turísticament de la ciutat. Per això, és fonamental tenir més espai per passejar amb total seguretat i prevenir possibles contagis de la Covid-19. Fruit de l'èxit del tancament de la Rambla per esdeveniments com Sant Jordi, el festival Acústica o la Mostra del Vi, des del govern creiem necessari que aquest tancament es realitzi durant els mesos d'estiu, de juliol a setembre.