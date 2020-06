Les vides dels negres importen

Grash-Espanya és una associació que treballa per millorar les condicions de vida d'Haití. La població de raça negra haitiana ha estat de les més maltractades de la història, especialment, durant el període de l'esclavatge. També va ser el primer país de raça negra que va aconseguir guanyar la seva lluita per la independència al món.

A Grash-Espanya demanem a totes les associacions afrodescendents i també a aquelles que treballen amb i per a països de raça negra, tant a l'Alt Empordà com a Catalunya i a Espanya, que se solidaritzin amb la causa i que s'uneixin a l'acció de la nostra associació per tal de donar resposta als fets ocorreguts als Estats Units fa uns dies, quan George Floyd va morir a mans d'un policia molt injustament.

La nostra intenció és organitzar una acció de manifestació a Figueres, conjuntament amb tots aquells que estiguin interessats a mostrar la nostra repulsa cap a un acte tan mesquí.

No pretenem donar explicacions a ningú, sinó simplement mostrar la nostra frustració i els nostres sentiments davant d'una situació d'abusos que els blancs han exercit sobre la raça negra durant tant de temps a tot el món.

Recordo també que la policia que va matar George Floyd ho va fer en plena pandèmia. El racisme institucional no espera, i tampoc no entén de rebrot. Les crítiques no són res comparat amb el que vivim en el nostre dia a dia.

El racisme mata a tot arreu; a Colòmbia, Santo Domingo, Argentina, Espanya, als Estats Units, França. En molts llocs han criminalitzat la nostra sola presència, la de les dones i dels homes negres. Encara que hi hagi gent que ho negui, se'ls considera una amenaça i avui se sumen diverses morts més dels nostres joves al món, onada de racisme que cal aturar.

Associacions socials de l'Alt Empordà que vulgueu participar podeu escriure a gsolidaridadehaiti@yahoo.com per unir-vos al moviment social pels immigrants.

És ara o mai. Organitzats sempre serem més forts.