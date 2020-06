Comerç resilient

El comerç ja torna a estar operatiu, les ciutats comencen de mica en mica a recuperar les dinàmiques alterades per la Covid-19. Passejar pels carrers ja no fa feredat, es comença a veure activitat, i ja comencem a oblidar aquelles imatges espectrals de carrers totalment buits, que en el pic de la pandèmia feien por i molt de respecte. Les terrasses dels cafès i restaurants, omplen de vida l'espai públic, el cor de la ciutat torna a bategar. La gent comença a recuperar els espais cedits al virus.

Aquest 2020 s'ha convertit en un any molt complicat. La crisi serà dura, però potser en sortirem abans del que pensàvem. Hi haurà sectors molt més afectats, bàsicament; turisme, viatges, cultura i comerç. I, de retruc, altres també quedaran igualment impactats, ja que la importància en el PIB d'aquests sectors no es pot menystenir. La majoria dels economistes preveuen una baixada de dos dígits per a aquest 2020, entre un 10-15%, però alhora també preveuen un 2021 amb creixement positiu del PIB. Sempre que no hi hagi nous factors, rebrots importants, o algun altre cigne negre imprevist.

Els comerciants ens enfrontem a un 2020 en què l'objectiu és resistir i subsistir. Així de clar, així de dur, evidentment el que s'ha perdut no es podrà recuperar, dos mesos de tancament total representen un 16% de l'any perdut. I evidentment aquest percentatge és diferent depenent de cada sector comercial, i del pes dels mesos de març, abril i maig respecte al total de l'any. No és el mateix perdre Sant Jordi al sector del llibre i les flors, que perdre un mes sense gaire pes. I inversament per a una botiga de joguines, els mesos perduts dins del seu total anual de venda tenen un pes petit (aquestes concentren la venda per Nadal i Reis). Per això, l'afectació anirà per barris.

Resistir, com a objectiu, implica controlar les despeses al mil·límetre, reduint tot el superflu i, d'altra banda, intentar maximitzar la venda. Caldrà afinar molt en l'art de la compra i vigilar a no equivocar-se en la tria del mix de productes. D'altra banda, caldrà cuidar el client al màxim, perquè se senti com a casa seva, i valori el tracte personal i la dedicació dels professionals com a factor clau de diferenciació amb el canal online. Subsistir també implica buscar finançament i ajuts, si és necessari i possible, el recurs a l'endeutament amb seny i sense excedir certs límits, és una de les mesures que permeten a les empreses guanyar temps, per sobreviure, i poder retornar els deutes en el futur.

El nostre comerç dona vida a les ciutats, cal que entre tots el protegim i l'ajudem en aquest any tan complicat. Avui cal, més que mai, pensar en clau local, comprem al petit comerç i ajudem-lo a resistir.

Estic convençut que malgrat totes les dificultats el comerç empordanès mostrarà la seva gran resiliència.