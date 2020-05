Falta d'afecte és el que trobem a faltar tots els partits de l'oposició per part de la Junta de Govern Local. Són molts els fets de cooperativisme que tant el nostre partit com la resta de l'oposició hem dut a terme durant aquest any. Per destacar-ne dos: la unitat en la qüestió de la seguretat i les mesures per a la reconstrucció i recuperació econòmica de Castelló a causa de la Covid-19. Precisament aquest darrer és l'exemple més palpable de la falta d'afecte que esmento.

Des de l'inici d'aquesta crisi, el nostre grup ha tingut la mà estesa amb el govern des del primer moment i li ha estat dirigint propostes per buscar estratègies que minimitzin l'impacte econòmic i social provocat per la pandèmia. Per exemple, vam reclamar a l'alcalde la realització de reunions telemàtiques amb una plataforma d'empresaris que estaven preocupats per la situació. Aquesta era una proposta registrada l'11 d'abril i que els mateixos empresaris, especialment del sector de la restauració que ha patit un daltabaix molt important, estaven reclamant amb urgència. Mai vam rebre resposta, ni l'11 d'abril, ni el 12, 13, 14, etc.

Falta afecte per part del govern. Ara és moment de treballar conjuntament en la superació d'aquesta crisi. Cal remar en la mateixa direcció perquè Castelló i Empuriabrava no es ressentin excessivament dels estralls provocats per la Covid-19 i l'opció més fàcil és participar plegats en la cerca de solucions. Nosaltres seguirem aportant idees i el govern faria bé de tenir-les en compte i no fer veure que plou. És absurd que no adopti mesures necessàries només perquè no se li han acudit al Sr. alcalde. Mà estesa i propostes, això és el que oferim. Del que es tracta és de sortir de pressa d'aquest sotrac al qual ens ha abocat la pandèmia.