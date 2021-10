La Dalgona és un dolç tradicional de Corea del Sud que s'ha fet popular a partir de la sèrie 'El Juego del Calamar'. Aquesta galeta és la clau per superar un dels jocs als quals han de fer front els personatges si volen sobreviure i fer-se amb la recompensa. La producció sud-coreana s'ha convertit en tendència les últimes setmanes.

La recepta d''El Juego del Calamar necessita solament dos ingredients: sucre i bicarbonat de sodi. Per fer que la galeta s'assembli a la de la producció sud-coreana de Netflic, també és important tenir motlles que permetin dibuixar-hi formes. Per començar, només cal dipositar 100 grams de sucre a una paella, preferiblement antiadherent, i barrejar-lo amb una espàtula quan es comenci a fondre.

Un cop el sucre es converteixi en líquid, s'ha de retirar del foc i barrejar amb un gram de bicarbonat sodi. És clau que el caramel de la galeta d''El Juego del Calamar' no es cremi, per tant, cal retirar-lo abans que s'enfosqueixi. Un cop s'hagi convertit tot en una barreja homogènia, és convenient treure-la de la paella, estendre-la i situar el motlle a sobre per dibuixar-hi la forma triada. Així ho expliquen diversos tutorials com el que et deixem a continuació.

A la sèrie, aquesta galeta apareix en un repte que consisteix a extreure la part del dolç amb forma de la resta de la massa sense arribar a trencar cap part. Aquest joc es reprodueix en un dels nou capítols de la primera i única temporada de la producció. 'El Juego del Calamar' ('The Squid Game' en anglès) mostra com centenars de persones amb problemes econòmics reben una estranya proposta per apuntar-se a una competició basada a superar jocs infantils a canvi de diners.