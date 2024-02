Després de tres temporades, l’Alt Empordà aconsegueix tenir la seva primera representació al programa Eufòria amb la selecció de Fredrik Strand com un dels setze concursants del talent de 3CAT.

El passat 16 de febrer es van escollir els set primers classificats en el primer programa especial del càsting final i el passat divendres 23 es va emetre la segona part, en la qual el llançanenc va enlluernar a Natàlia Palomares, Alfons Nieto, Jordi Cubino, Daniel Anglès i Carol Rovira, els membres del jurat.

Strand va manifestar a la primera fase del programa que «la meva vida és 100% música» i això va fer-se palès quan va ser escollit sense dubtes després de cantar ‘Que esclati tot’ de Siderland amb tres companys més i una autoversió de ‘Lacrimosa’ que va interpretar en solitari. Anglès va expressar que «t’agrada posar-te les coses difícils i posar-nos-les a nosaltres perquè has escollit, per la teva audició final, una peça creada per tu versionant ‘Lacrimosa’ de Mozart» i tot seguit li afirmà que se li obrien les portes d’Eufòria.

Amb aquest darrer programa ja es coneixen totes les cares que formaran part del repartiment de la tercera edició del concurs musical d’èxit de Televisió de Catalunya, la qual començarà el pròxim divendres 1 de març amb la primera gala.

I ja pensant en aquesta primera prova, la família del llançanenc ha creat un grup de Whatsapp públic per mostrar-li el màxim suport. Està pensat per si l’eufòric altempordanès surt nominat i calgués salvar-lo, i en aquesta situació s’hi compartiria l’enllaç directe per facilitar la votació per a la seva salvació. Totes aquelles persones que vulguin poden accedir-hi a través del següent enllaç: https://chat.whatsapp.com/Bl7S7cybOL8DWhWemJ6SgJ.