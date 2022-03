El ‘videopodcast’ setmanal ‘Mamarazzis’, protagonitzat per Laura Fa i Lorena Vázquez, ha emès el seu tercer episodi aquest dimecres. «Aquesta setmana hi ha temes de segona regional» a les revistes de la premsa del cor, ha confessat Vázquez. Tot i així, les dues periodistes del paper cuixé han tret punta a l’actualitat dels famosos. En el ‘podcast’ d’avui, Fa ha revelat un afer del passat entre dos conegudíssims presentadors de televisió mantingut en secret fins ara.

Ana María Aldón i Ortega Cano passen una crisi en el seu matrimoni. Aldón ho ha fet públic en el programa de televisió en què col·labora. «Diu que vol que el seu marit la tregui a sopar i la porti al cine», ha explicat Fa, a la qual cosa Vázquez ha sigut contundent: «Aldón està aplanant el terreny per separar-se d’Ortega Cano».

D’altra banda, la revista ‘Lecturas’ ha tret en exclusiva que Makoke i Kiko Matamoros aniran junts a ‘Supervivientes’. No obstant, la notícia ha caigut mentre s’emetia ‘Mamarazzis’. «Makoke causa baixa per un possible veto de Matamoros», ha dit Fa sobre l’última hora de la revista. A cap de les dues periodistes els ha sorprès el desenllaç. «No es parlen i s’han denunciat mútuament», han puntualitzat.

Desig per veure Carlota Corredera a ‘Supervivientes’

Al marge dels famosos confirmats per participar en el ‘reality’, Fa s’ha mullat i ha dit a qui li agradaria veure en el concurs de supervivència. «Mato per veure Carlota Corredera a ‘Supervivientes’», ha afirmat. Malgrat els seus desitjos, no veu possible aquesta opció.

En canvi, sí que creu que Anabel Pantoja, separada recentment d’Omar Sánchez, té números d’anar a Hondures. Seria la seva segona aventura en el concurs. La primera vegada va durar un parell de setmanes. «És important que aquest any el càsting sigui potent», han conclòs les dues periodistes.

Segueix el culebró de Christian Gálvez i Almudena Cid

Segueix el culebró de la separació entre el presentador Christian Gálvez i l’exgimnasta Almudena Cid. El presentador ha refet la seva vida en temps rècord amb la periodista Patricia Pardo. La revista ‘Semana’ recull les primeres fotografies de la parella agafats de la mà. «Ningú esperava aquestes imatges», ha manifestat Vázquez.

Sobretot perquè la mateixa revista també publica les imatges de Cid, amb rostre seriós i trist, fent la mudança de la casa que compartia amb Gálvez. «Em sorprèn molt que Gálvez parli del tema tan obertament, tant en el seu programa de ràdio com a les xarxes socials», ha dit Fa.

«Almudena continua dient que la separació era temporal, que confiava a poder tornar a estar junts i que es va assabentar de la relació amb Pardo a través dels mitjans de comunicació», ha explicat Vázquez.

Les ‘Mamarazzis’ també han tractat en el ‘videopodcast’ de la situació d’Antonio David, que viu dels donatius dels seus fans, segons afirma ‘Lecturas’, i la separació de Norma Duval amb l’empresari Matthias Kühn que recull la revista ‘Hola’.

¿On puc veure’l i escoltar-lo?

El ‘videopodcast’ s’emet cada dimecres de 14.30 a 15 hores al canal oficial d’Instagram d’El Periódico de Catalunya i es pot escoltar també a les principals plataformes de ‘podcasts’, com ivoox i Spotify.