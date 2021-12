El cantant Miki Núñez s'ha submergit aquest dijous amb taurons a favor de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya i de donar més suport a l'atenció psicosocial dels nens amb càncer i les seves famílies en la XXV immersió solidària de L'Aquàrium de Barcelona.

La tradicional immersió, que se celebra cada any per Nadal -només l'any passat es va interrompre per la pandèmia de covid-19-, atorga una donació de 5.000 euros a l'entitat triada pel padrí de l'acte, informa L'Aquàrium en un comunicat.

"És molt emocionant poder apadrinar aquesta acció que fa L'Aquàrium i, més encara, tenir l'oportunitat de destinar la donació a una causa que significa tant per a mi", ha dit el cantant català quan ha sortit de l'aigua.