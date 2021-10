Crims de Catalunya Ràdio i dirigit per Carles Porta ha guanyat el Premi Ondas 2021 al millor programa de ràdio; el documental Eso que tú me das de Jordi Évole sobre el cantant Pau Donés, el Premi Ondas Nacional de Televisió al millor documental o sèrie documental, i l'actriu Vicky Luengo ha rebut el guardó en la categoria de millor intèrpret femenina en ficció pel seu paper a la sèrie Andidisturbios. També s'ha guardonat el programa Deforme semanal ideal total de Ràdio Primavera Sound amb el premi Ondas ex aequo al millor podcast o programa d'emissió digital i la sèrie Maricón perdido, produïda per El Terrat, amb el premi Ondas a la millor sèrie de comèdia, també ex aequo.

El Premi Ondas al millor programa de ràdio de proximitat ha estat per Que t'hi jugues'de la Ser Catalunya i el guardó especial de l'organització, per Iñaki Gabilondo. Ángeles Afuera ha rebut el Premi Ondas Nacional de Ràdio a la trajectòria o millor tasca professional; el primer concurs nacional de podcast escolar, promogut per Eloquenze, el Premi Ondas Nacional de Ràdio a la millor idea radiofònica, i els serveis informatius de la Cadena Ser a Canàries, el Premi Ondas a la millor programació especial.

El programa Deforme semanal ideal total de Ràdio Primavera Sound ha guanyat el premi Ondas ex aequo al millor podcast o programa d'emissió digital, juntament a Estirando el chicle de Podium Podcast. El Premi Ondas Nacional de Publicitat a la millor campanya de ràdio ha estat per Subidón de verano, de Sra. Rushmore per a l'ONCE i El viaje que no voy a hacer, de Shackleton per a Renfe. El guardó a la millor agència ha estat per Contrapunto BBDO.

Al contenido de Playz RTVE ha rebut el Premi Ondas Nacional de Televisió al millor programa d'entreteniment; la Cobertura de l'Eurocopa de Mediaset, premi al millor programa d'actualitat o cobertura especial, i Roberto Leal, de Pasapalabra, millor presentador. La sèrie Maricón perdido, produïda per El Terrat, ha guanyat el premi Ondas a la millor sèrie de comèdia, també ex aequo, juntament a Vamos Juan (HBO).

Antidisturbios ha guanyat com a millor sèrie dramàtica. L'actriu Vicky Luengo ha rebut el guardó en la categoria de millor intèrpret femenina en ficció pel seu paper a la mateixa sèrie, i Álvaro Morte, de La Casa de Papel, com a millor intèrpret masculí. En aquesta edició s'ha guardonat a La floresta dei violini de Faïdos Sonore de França i Radiotelevisione svizzera di lingua italiana SRG SSR de Suïssa amb el Premi Ondas Internacional de Ràdio i Nongin set cheongin hana (Watch me! –A decade of deaf-defying dance-) de KBS de Corea del Sud amb el Premi Ondas Internacional de Televisió.

Música

El Premi Ondas de Música a la trajectòria ha estat per Mikel Erentxun, i el guardó al fenomen musical de l'any ha estat per Aitana i Pablo López. Els guardons s'entregaran el pròxim 16 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona.