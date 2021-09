El Tribunal de Justícia de la Unió Europea obre la porta a prohibir l'ús del terme "Champanillo" als bars de Catalunya, tal com demanen els productors de xampany. El Comitè Interprofessional del Vi de Xampany ho va demanar a l'Audiència Provincial de Barcelona, que va remetre el cas a l'alt tribunal amb seu a Luxemburg perquè dubtava si la llei europea sobre les denominacions d'origen es pot aplicar també als serveis i no només als productes protegits. El TJUE ha dictaminat aquest dijous que la normativa també és vàlida per a serveis com l'hosteleria. D'aquesta manera, els establiments anomenats 'xampanyet' o 'xampanyeria' també es podrien veure obligats a canviar de nom.

El TJUE ha aclarit que, per determinar si un nom està vulnerant la protecció d'una denominació d'origen, s'ha d'analitzar si hi ha "una proximitat conceptual". Per fer-ho, s'ha de tenir un compte si "un consumidor europeu, normalment informat i raonablement atent i perspicaç" podria veure "un vincle suficientment directe i inequívoc entre el terme i la denominació d'origen protegida".Luxemburg recorda que està en mans dels tribunals a Catalunya decidir finalment si impedeixen als bars utilitzar noms com "Champanillo" o "Xampanyet" perquè el terme "evoca" el xampany, una denominació d'origen protegida.

L'embat judicial del xampany

El Comitè Interprofessional del Vi de Xampany va demandar el 2017 en David Iglesias, propietari d'una petita cadena de bars de tapes de nom 'Champanillo' –amb locals a Barcelona, Cardedeu i Mollet del Vallès-, perquè el nom dels seus establiments era "massa semblant" al del vi escumós més famós del món.

Un jutjat mercantil de Barcelona va desestimar la demanda el 2018, però els productors de xampany no es van donar per vençuts i van portar el cas a l'Audiència Provincial de Barcelona que, al seu torn, va passar la pilota als tribunals de la UE per aclarir com s'ha d'aplicar la llei sobre denominacions d'origen.

"Crec que es tracta d'un cas de gelosia", assegurava aquesta setmana Iglesias a l'ACN abans de conèixer la decisió de Luxemburg. Al seu establiment no es ven xampany i, de fet, amb prou feines tenen cava.

Cas a Luxemburg

Els magistrats europeus havien d'analitzar si el reglament europeu que protegeix les denominacions d'origen de l'ús indegut en productes, també es pot fer servir per impedir que donin nom a serveis. A més, havien d'aclarir quins criteris s'han de seguir abans d'ordenar un canvi de nom.