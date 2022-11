La comarca de l’Alt Empordà compta amb la immensa sort d’estar envoltada d’una riquesa natural i patrimonial immillorable. Precisament, el poble de Vilajuïga és la porta al Parc Natural de Cap de Creus, un espai privilegiat amb una rica biodiversitat.

Aquest entorn converteix el municipi en un punt de sortida i arribada d’una gran varietat de rutes que conviden al visitant a emprendre camí, a peu o en bicicleta, i conèixer més el poble, la seva història, la seva situació geogràfica, la seva gastronomia... Hi ha diversos itineraris de diferent grau de dificultat, entre els quals destaca la ruta búnquers, la ruta del vi o la ruta castell de Quermançó, una fortificació de llegenda situada en un turó encinglerat i que va ser construït entre els segles VIII i XV.

A més, també es pot fer la ruta megalítica perquè el poble conserva el conjunt megalític de la Cova d’Infern, un dels més importants de la comarca i que compta amb un notable grup de sepulcres megalítics format pel dolmen de la Vinya del Rei, el de la Carena, el dolmen Caigut I i el dolem Caigut II, el de les Ruïnes, el de la Talaia i el del Garrollar.

Tota aquesta oferta de rutes es pot seguir a través d’un mapa d’ús turístic que va elaborar l’Ajuntament de Vilajuïga el mes de març passat el qual inclou punts d’interès com és el cas de l’església de Sant Feliu de Vilajuïga (inclosa en l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya), trets característics i singularitats del poble, equipaments municipals i fins s sis rutes per a fer caminant o en bicicleta. Aquesta guia compta amb codis QR que, un cop escanejats, presenten l’oferta d’allotjament, comercial i de restauració que hi ha a la població.

Com no podria ser d’altra manera, no es pot parlar de Vilajuïga sense mencionar una de les seves joies per excel·lència: la font de l’Aigua de Vilajuïga, de la qual es va declarar la seva utilitat mineromedicinal l’any 1904. És una aigua mineral carbonatada naturalment, és a dir, sense afegir-hi gas carbònic que brolla entre camps, muntanyes i mar. I per si no fos poca la seva vinculació amb el poble, l’etiqueta de les ampolles en què s’envasa hi figura la silueta del castell de Quermançó, símbol indiscutible del poble. Cal afegir que l’Aigua de Vilajuïga ha estat elogiada per reconeguts personatges com Salvador Dalí, Josep Pla o Ferran Adrià.