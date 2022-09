El riu Major va ser durat molts anys un punt de difícil accés entre el nucli de Tapis i la localitat nord-catalana de Costoja. L’estrena del pont ubicat en el terme d’Albanyà, als anys noranta, va permetre internacionalitzar una carretera que, entre Maçanet de Cabrenys i aquest punt fronterer, va simbolitzar quelcom més que una nova infraestructura ampla i segura. Abans de tot això, per aquest camí, milers d’exiliats van travessar cap a l’exili entre finals de 1938 i les dures fuetades de l’hivern de 1939. Una placa amb un text d’Antonio Machado recorda aquell èxode que va deixar molta empremta a la falda de les Salines.

Avui, Agullana, Darnius, Maçanet de Cabrenys i la Vajol ens ofereixen un patrimoni carregat d’històries d’aquells moments convulsos que van fer passar per les seves cases pairals i masos a les principals autoritats catalanes, espanyoles i basques del bàndol republicà.

A través del Memorial Democràtic, de la feina del Museu de l’Exili i del treball dels respectius pobles, podem resseguir aquesta història visitant aquests indrets senyalitzats i que ens expliquen tota la magnitud de la retirada. Una ruta que podem fer de manera circular començant per Darnius, pujant cap a Maçanet de Cabrenys per arribar, després a la Vajol i baixant cap a Agullana, o viceversa. Edificacions rurals com el Mas Descalç o el Mas Perxés, ens permetran veure quins van ser els espais que van aixoplugar aquelles autoritats i intel·lectuals que fugien d’una repressió segura o els valuosos fons artístics del país. També, espais com la mina de talc de la família Canta, coneguda com la Mina d’en Negrín, amagatall del tresor de la República. A cada poble trobarem una part de la nostra història per a redescobrir.