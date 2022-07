Coneguda per ser la vila natal del genial artista Salvador Dalí, Figueres és molt més que la capital de la comarca catalana de l’Alt Empordà. Figueres té, a més, un destacat patrimoni monumental en què predomina el castell de Sant Ferran, així com abundants exemples d’arquitectura modernista i neoclàssica que apareixen disseminats per tot el centre de la ciutat. Es troba a menys de mitja hora de les platges del litoral altempordanès, així que és una base d’operacions perfecta per anar a fer una remullada i tornar.

No hi ha millor lloc per començar un passeig per Figueres que la Rambla, el seu espai urbà més emblemàtic. És un eix comercial que vertebra el nucli antic amb la zona d’expansió de la ciutat entre els segles XIX i XX. A la Rambla, hi ha el monument de l’escultor Enric Casanoves dedicat a un dels fills més insignes de la ciutat, Narcís Monturiol, inventor de la primera nau submarina, l’Ictineu. Molt a prop de la Rambla hi ha el parc Bosc, una zona verda perfecta per passejar durant les tardes d’estiu.

La plaça de l’Ajuntament és el centre neuràlgic del nucli antic de Figueres. Al voltant hi ha carrerons on s’ubiquen un gran nombre de restaurants amb terrassa, perfectes per tastar les especialitats gastronòmiques empordaneses elaborades amb productes de quilòmetre 0 i maridades amb els exquisits vins de la Denominació d’Origen Empordà. També és una de les zones comercials per excel·lència de la comarca.

A Figueres, com no podia ser de cap altra manera, hi ha una plaça dedicada a Salvador Dalí, que hi va instal·lar diverses escultures, entre les quals destaca una en homenatge al seu amic i filòsof Francesc Pujols. És precisament en aquest lloc on es troba el Teatre-Museu Dalí, dissenyat pel mateix artista, a partir de les ruïnes de l’antic teatre municipal, per oferir al visitant una experiència única. Conté des de les primeres experiències artístiques i les creacions surrealistes del pintor figuerenc fins a les obres que va realitzar durant els últims anys de la seva vida.

Altres museus de Figueres

Figueres compta amb altres museus d’obligada visita com l’acabat de restaurar Museu de l’Empordà, el Museu del Joguet de Catalunya i el Museu de la Tècnica de l’Empordà. El primer compta amb una de les col·leccions de pintura i escultura dels segles XIX i XX i d’art empordanès més importants de la comarca. Per la seva banda, el Museu del Joguet de Catalunya, inaugurat l’any 1982 a la Rambla de Figueres, exhibeix més de 4.000 peces com ara zoòtrops, mecanos, teatrets, titelles, aparells de màgia i retallables, entre moltes altres. Finalment, el Museu de la Tècnica de l’Empordà reuneix peces imprescindibles per estudiar i comprendre la història de finals del segle XIX i principis del XX.

La cirereta d’una visita per Figueres és el castell de Sant Ferran, una fortificació amb baluards del segle XVIII. Constitueix un llegat patrimonial de primer ordre, ja que és el monument de més dimensions de Catalunya i la fortalesa de l’època moderna més gran d’Europa.

El castell de Sant Ferran està obert al públic des de l’any 1997. Per les seves dimensions colossals, per la innovadora enginyeria militar de l’època i pel seu excel·lent estat de conservació, la visita al castell de Sant Ferran és una experiència única que posa un punt final excel·lent a una ruta per Figueres.