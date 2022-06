Les oficines de turisme de Castelló d’Empúries ofereixen una àmplia varietat de visites guiades, durant tot l’any, que permeten descobrir tots els encants i secrets del municipi. Aquestes visites estan pensades per a gent de totes les edats i són conduïdes per guies professionals que coneixen molt bé la vila.

Amb la participació dels centres museístics castellonins i la col·laboració d’empreses especialitzades com EmpordàBrava i Terramar, les sortides tenen un recorregut pautat i preus assequibles amb reduccions per a menors d’edat. Tanmateix, des de les oficines de Turisme us poden programar visites de grup concertades. Per a les visites particulars, hi ha la proposta Castelló d’Empúries, Capital Comtal, que es fa cada dissabte pel centre històric, a partir de les 11 hores (5 euros). L’Ecomuseu Farinera us acull, cada primer diumenge de mes a les 12, amb Enfarina’t, una visita guiada amb tastet i per a una participació mínima de sis persones.

També hi ha la Caminada pel rec Comtal, que enllaça Castelló amb Vilanova de la Muga, programada per a l’11 de juny i que té continuïtat al llarg de l’any a partir de les 10 hores (10 euros, 5 menors de 12 anys i gratuït per als més petits de 3). Cal afegir-hi La Catedral de l’Empordà: La construcció d’una església gòtica, els dissabtes a les 17 hores i Art, comtes i llegendes, els diumenges a les 11 (5 euros). Per a juliol i agost, hi haurà sortides amb eBike per a un màxim de deu persones. El parc dels Aiguamolls també ofereix visites guiades. En tots els casos cal reserva prèvia. Informeu-vos a les oficines de Turisme.