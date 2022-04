Mar i terra ofereixen un paisatge únic entre la Muga i el Fluvià

Al cor de la badia de Roses, dos rius marquen la vida del territori amb el final del seu recorregut vital. El Fluvià i la Muga formen part d’un ecosistema natural que uneix, entorn de les seves respectives desembocadures, dos dels nuclis empordanesos més apreciats per la història i el paisatge, com són Sant Pere Pescador i Castelló d’Empúries.

Ambdós municipis estan entrelligats per la zona humida del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà, que destaca per la gran varietat d’aus que hi fan vida, al voltant de 330 espècies. El paisatge, la fauna i la flora que s’hi troben fan d’aquest espai natural un dels més importants de la Mediterrània. A l’Ecomuseu-Farinera, s’hi pot visitar l’espai Empordana’t, el centre d’interpretació dels tres parcs naturals que hi ha a l’Alt Empordà. El seu veïnatge amb Sant Pere Pescador està reforçat per aquest nexe d’unió, l’epicentre del qual és el centre d’informació del Cortalet. Més cap a Sant Pere, hi ha les torres del Matà, un observatori privilegiat sobre la badia de Roses i tota la plana empordanesa, sorgit de l’aprofitament d’unes antigues sitges destinades a assecar l’arròs.

A peu o amb bicicleta, podrem arribar fins al riu Fluvià, font de biodiversitat faunística i vegetal, i Sant Pere Pescador, un acollidor poble agrícola i turístic que ens convida a gaudir de la natura i de moltes activitats de lleure i esbarjo.

Les dunes de les platges de llargs sorrals, els cortals i els camps de conreu, les llargues fileres de fruiters i el caràcter rural de la zona, donen un aire especial a aquest territori que frueix d’una àmplia oferta gastronòmica i d’allotjament, amb alguns dels càmpings més ben considerats en l’àmbit europeu.

Just en el front de mar, en el Cortal de la Devesa i en altres punts del gran sorral santperenc i de la badia de Roses, els amants de les diferents varietats esportives de vela hi troben el seu paradís particular. Un escenari privilegiat de referència internacional i que, l’any vinent acollirà el Campionat Mundial d’Optimist.

Si voregem el Fluvià per qualsevol de les seves dues ribes, podrem observar els ocells que hi fan vida, especialment a la vora de l’Illa de Caramany o a la reserva del Mig de dos Rius.

Pel camí entre Sant Pere Pescador i Castelló d’Empúries podrem contemplar algunes edificacions singulars, com la capella de Sant Antoni de marcada devoció dels agricultors i ramaders de la zona, o l’imponent edifici del Cortal Avinyó.

Lloc de trobada

Si voleu gaudir d’una sortida agradable en família, un dels bons llocs de trobada és l’Oficina de Turisme, a tocar el pont sobre el riu Fluvià. Des d’allà podreu fer diverses rutes que no us decebran. Pel municipi passa el GR 92, en el doble sentit d’anada i de tornada cap a Roses i l’Escala.

En el poble de Sant Pere Pescador hi trobareu un ambient de marcat caràcter empordanès i un bon ventall de comerços i establiments gastronòmics que us permetran fruir d’una jornada completa. No deixeu de veure la Casa dels Caramany, situada al costat septentrional de l’església, a la part nord-est de l’antic recinte fortificat. Es creu que va ser erigida al mateix lloc on s’assentava el Castell medieval de Sant Pere. L’edifici actual presenta elements constructius que van del segle XVI al XIX.

L’Església Parroquial dedicada a Sant Pere va ser construïda l’any 1682. Al costat de tramuntana de l’actual església hi ha els vestigis del primitiu temple romànic.