Llançà, el destí ideal per a un turisme sostenible i familiar

Llançà és molt més que les seves platges i cales i el seu paisatge únic i característic. La vila també disposa d’una oferta cultural de qualitat que se suma a les nombroses propostes que combinen esport, natura i lleure. L’objectiu és el d’esdevenir un «destí per a un turisme més sostenible i familiar», tal com defensa la seva alcaldessa, Núria Escarpanter.

Un dels puntals d’aquesta oferta és el Museu de l’Aquarel·la on es conserva la col·lecció donada pel pintor Martínez Lozano amb una gran representació d’artistes aquarel·listes. Des de fa un temps, la regidoria de Cultura ha apostat per potenciar-lo dotant-lo d’una programació molt més àmplia i acollint, en aquest espai, concerts, presentacions de llibres i tallers artístics. Aquests dies i durant tot l’agost, també, exhibeix una exposició temporal i col·lectiva, Trencant el silenci. Justament, aquest dissabte, es fa una trobada artística amb tots els creadors participants. El Museu de l’Aquarel·la, que ha ampliat el seu horari d’obertura i ara es pot visitar tot l’any, està ubicat dins l’edifici de la Casa de Cultura.

A banda d’aquesta oferta, des de l’Oficina de Turisme de Llançà presenten una gran quantitat de propostes pensades per engrescar les famílies. Una novetat d’enguany és la ruta dels búnquers on es visiten els del Castellar, l’Argilera i cap de Ras, construccions des d’on antigament es vigilava l’arribada d’enemics com els pirates, corsaris i que també van tenir ús durant la guerra civil. Aquest agost es fan sortides els dies 13 i 27, a partir de les 6 de la tarda. Una altra visita que es manté, i que sempre té molt públic, és la de la Torre Romànica, que l’any passat va canviar la distribució interior amb nous plafons informatius i objectes d’època. En aquest cas la visita és teatralitzada i conduïda per un descendent del monjo Crispí. Inclou un joc de preguntes, algunes especialment pensades per a nens.

Una altra de les activitats que està tenint molt bona acollida són dos Escapes Rooms per la vila i el port. Es tracta d’un circuit que es desenvolupa per espais d’interès turístic i patrimonial i permeten, tot divertint-se resolent enigmes, conèixer la història de Llançà. Els dos Escapes funcionen a través d’una aplicació i es poden fer en família o independentment partir de 16 anys, tots els dies de l’any.

Entre altres proposes noves impulsades per Turisme aquest estiu destaquen classes de natació per millorar nivell i tècnica, a l’embarcador de Sant Carles; mindfulness en família a la platja de Canyelles (28 d’agost) i la narració del conte del pastor i la sirena sota el tamariu de Grifeu amb la idea de conèixer els elements singulars de la platja (17 i 31 d’agost). Una altra activitat dins la natura és la sortida per veure ocells de l’Albera marítima (24 d’agost), explorar la història de les plantes (18 d’agost i 1 de setembre), descobrir les arts de pesca (20 d’agost) o un taller per conèixer grans vertebrats marins que es poden trobar a la Mar d’Amunt (14 i 21 d’agost) .