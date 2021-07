L'Oficina Jove de l'Alt Empordà un any més ha decidit organitzar la tradicional trobada dels casals d'estiu en format virtual. A través de la plataforma Tik Tok, conviden a la mainada i al jovent dels diferents casals de la comarca a fer el repte "Iko Iko". Aquest any, el hashtag és #ensmengemlestiu i hi ha temps fins al 16 de juliol.

Qui vulgui formar part d'aquesta trobada online, ha de fer un vídeo de 30 segons de durada en el qual hi participi tot el grup de convivència (inclosos monitors) mostrant les tres activitats o coses que més agradin de cada casal.

#Ensbevemlestiu

Davant la situació de la pandèmia, l'any passat, l'Oficina Jove de l'Alt Empordà es va veure obligada a pensar una alternativa a la trobada de casals d'estiu, que normalment agrupava més d'un miler de joves de tota la comarca. #Ensbevemlestiu va ser la iniciativa que, a través de Tik Tok, va despertar la capacitat creativa dels joves i va mantenir viu l'esperit de trobar-se entre ells. La participació va ser bona i és una etiqueta que ha comptat amb més de 40.000 reproduccions.

Aquest any, tot i que la situació és més estable, com diuen des de l'Oficina "no podem abaixar la guàrdia" i és per això que han descartat trobar-se presencialment.