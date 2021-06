La Cate torna a projectar cinema clàssic de la mà del BCN Film Festival. Aquesta vegada amb dos clàssics "imprescindibles" de Charles Chaplin: Monsieur Verdoux i El Circ. La primera pel·lícula es projectarà aquest diumenge dia 13 de juny i la segona, el proper diumenge 27 de juny. Ambdues es podran veure a la Sala Toni Montal a partir de les sis de la tarda.

Monsieur Verdoux

Sofisticat home de món, Henri Verdoux sedueix dones acabalades prometent-les viure felices per sempre. No obstant això, quan les campanes de noces s’apaguen, Monsieur Verdoux les assassina per a aconseguir les seves fortunes. El seu mètode és precís i implacable, però dues de les seves potencials víctimes no li posaran les coses fàcils.

El circ

Charlot és un rodamón arruïnat, famolenc i amb tendència a enamorar-se bojament. Per culpa d’un malentès, és contractat en un circ i en tancar d’ulls es converteix en la principal atracció. El públic es torna boig amb les seves ficades de pota. Encegat per l’amor que sent per la filla del director, ignora que és l’estrella del show.