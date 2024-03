Tres blancs gastronòmics per a gaudir-ne aquesta primavera

Perquè gaudeixis al màxim et proposem tres blancs gastronòmics i monovarietals: des d'un fi de 10 anys del celler Pérez Barquero, a un impressionant albarinyo, novetat Carlos Moro de Matarromera i un delicat sauvignon blanc d'Álvarez i Díez, un dels fundadors de la denominació d'Origen Rueda. Troba aquesta promoció especial al nostre Club de Vins, Casa Gourmet. El preu de les ampolles és de 46 euros (valorat en 80 euros).

Gran Barquero Fino, núm. 1 de la crítica

L'enòleg Peter Sisseck diu que el fi és el gran vi blanc d'Espanya i Gran Barquero Fino és el núm. 1 segons la crítica. Elaborat amb raïm de la varietat pedro ximénez, procedents dels millors terrenys de la Serra de Montilla i dels Moriles Altos, en el tast de fins i camamilles publicat pel New York Times, el 2008, va ser triat com el nº1 i, segons el crític Eric Asimov, és un blanc “molt net, elegant i complex. Amb un estil molt clàssic. És tot el que un fi ha de ser”.

Un blanc generós, sec, tradicional d'Andalusia, molt peculiar. / Casa Gourmet

Aquest vi és ideal per a fer tapes, perquè és net al paladar i permet gaudir al màxim del següent mos. És, al mateix temps, un blanc generós, sec, tradicional d'Andalusia, molt peculiar. A més, és diferent perquè s'elabora amb el raïm autòcton pedro ximénez, la riquesa en sucre del qual permet aconseguir de manera natural, en fermentar el most, els 15 graus d'alcohol necessaris per a la criança biològica sota vel de flor (llevats) que caracteritza a aquest vi. És a dir, fermenta naturalment i no requereix alcohol afegit durant el procés d'elaboració, la qual cosa accentua el seu equilibri vínic, els records a torrats i fruita seca, el retrogust intens. És reconegut en el món com un dels grans fins del mercat.

Segons Robert Parker, Wine Advocate, que li atorga 92 punts, "envelleix sota vel de flor durant 8-10 anys, al límit de la criança biològica, la qual cosa aporta un perfil diferent, un salt qualitatiu que el converteix en un fi seriós, de primera classe". Gran Barquero és avui el fi de referència per a molts per la seva autenticitat i per la seva qualitat. És ideal com a aperitiu o acompanyant marisc, tapes i entremesos.

Viña Caeira 2022, pur albarinyo de Rías Baixas

Elaborat a Salvaterra de Miño, en el Comtat do Tea (província de Pontevedra), Viña Caeira neix amb el ferm compromís de Carlos Moro, fundador i president de Matarromera, de potenciar el raïm albarinyo, autòctona de la Denominació d'Origen Rías Baixas. Aquesta varietat, amb el gallec com a llengua materna, es corona com una de les més benvolgudes i valorades a tot el món.

La verema del albarinyo es realitza de manera manual, ja que l'emparrat de la seva vinya així ho requereix. Després de la fermentació, a temperatura baixa per a preservar la integritat aromàtica del raïm, es fa una criança durant aproximadament 4 mesos, on s'adquireix l'equilibri just entre l'acidesa, la frescor i el volum.

Un vi que resulta sublim amb formatges gallecs. / Casa Gourmet

En aquest vi blanc destaquen les notes cítriques de llima, afruitades de poma verda i albercoc. En boca és bastant equilibrat, de caràcter atlàntic, amb una acidesa i salinitat ben integrada. Ja veuràs que resulta sublim amb formatges gallecs com els de Arzúa-Ulloa, "zamburiñas" i navalles a la planxa o uns deliciosos musclos de ria.

Els peixos també es rendeixen davant Viña Caeira, especialment el besuc, el turbot i el bacallà. Així mateix, és perfecte per als teus plats de menjar japonès com sushi i sashimi.

Mantel Blanco Sauvignon Blanc 2023, dels fundadors de la DO Rueda

Álvarez Díez és un dels cellers més antics de Rueda, de fet, és un dels fundadors de la mateixa denominació d'origen. Et cridarà l'atenció que, sent aquest vi blanc de Rueda, no sigui un verdejo, però has de saber que el raïm sauvignon blanc s'adapta perfectament al sòl i clima val·lisoletà, amb més hores de sol que en el seu natal Loire (França), donant resultats molt fins.

Mantel Blanco Sauvignon Blanc 2023 és un vi afruitat amb una frescor única, amb aromes a cítrics i fruites blanques. És un vi de cos mitjà que acompanya bé als plats més lleugers. Recomanem combinar-ho amb peixos o marisc cuinats al vapor, bullits o a la planxa. També és un bon acompanyant de "ceviches".

Recomanem combinar-ho amb peixos o marisc cuinats al vapor, bullits o a la planxa. / Casa Gourmet

És un bon contrapunt per a salses de vi blanc o de mantega. I resulta ideal per a formatges de cabra. En ser una mica dolç, prova de maridar amb plats orientals molt especiats, amb espaguetis amb pesto de iogurt i menta o curri de peix amb coco i llima.

Álvarez i Díez compta amb una magnífica cava subterrània i, alhora, amb unes de les instal·lacions més modernes i importants de la zona. Mantel Blanco està elaborat exclusivament amb raïm de producció pròpia, de les seves vinyes situades a La Serna, a 770 metres d'altitud, en una terrassa creada en l'època terciària pel riu Duero. En ells practiquen tècniques de cultiu respectuoses amb l'ecosistema.