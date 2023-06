A l'ésser humà li agraden les llistes: es fan de pel·lícules, llibres… i restaurants. Des de fa algun temps, a més, sembla que s'han multiplicat. Després de l'anunci del rànquing de The World's 50 Best Restaurants (amb Central de Lima com a nou número 1) el passat dimarts 20 de juny a València hem volgut posar una mica d'ordre. A Cata Mayor hem confeccionat una 'llista de llistes' a partir de les dades de quatre d'àmbit internacional com són la mateixa 50 Best, Michelin, Opinionated About Dining (OAD) i The Best Chef (que encapçala actualment Dabiz Muñoz ).

Com l'hem fet

La metodologia per assignar punts que hem aplicat és la següent. Quan un restaurant o xef espanyol encapçala una llista, li atorguem 4 punts. Si és al 'top 3' li donem 3,5. Quan es troba entre els 10 primers, 3 punts. Als que estan entre l'11 i el 25, els donem 2 punts. Del 26 al 50, 1 punt. Del 51 al 100, 0,5 punts. I si, com és el cas de la llista OAD, hi ha restaurants fins a la posició 150, els donem un quart més (0,25 punts).

Això és així excepte en el cas de Michelin , on hem atorgat tants punts com estrelles té el restaurant. Dos casos més: The World's 50 Best Restaurants té una llista anomenada 'Best of the Best' on hi ha els restaurants que ja han guanyat anteriorment i que ja no formen part de la llista. El Celler de Can Roca hi és. Hem adjudicat 2 punts a aquesta distinció honorífica. A més, a 50 Best també han atorgat l'Icon Award' a Antoni Luis Aduriz de Mugaritz aquest any i que li ha valgut 1 punt extra, segons el nostre criteri.

Finalment, només hem decidit comptar un restaurant per xef, sempre el que té més estrelles Michelin entre els seus. A l'hora d'ordenar a la llista en cas d'empat hem prioritzat el nombre d'estrelles Michelin i, en el cas dels mateixos "macarons", hem decidit que es col·loqués primer el que els hagués aconseguit abans.

Amb aquests vímets, hem confeccionat una llista dels que ara mateix segons totes aquestes llistes serien els 35 millors restaurants d'Espanya. Allà hi va el nostre particular intent de posar llum i taquígrafs sobre l'allau de classificacions.

LA 'LLISTA DE LES LLISTES' DELS MILLORS RESTAURANTS D'ESPANYA

1. DiverXO (Madrid) - 12,5 punts - (3 estrelles Michelin, 3,5 per 50 Best, 2 per OAD, 4 per The Best Chef).

2. Disfrutar (Barcelona) - 10,5 punts - (2 per Michelin, 3,5 per 50 Best, 2 per OAD, 3 per The Best Chef).

3. El Celler de Can Roca (Girona) - 9,5 punts - (3 per Michelin, 2 per 50 Best, 1 de OAD, 3,5 per The Best Chef).

4. Etxebarri (Axpe, Bizkaia) - 9,5 punts - (1 per Michelin, 3 per 50 Best, 3,5 per OAD, 2 per The Best Chef).

5. Quique Dacosta (Denia, Alicante) - 9 punts - (3 per Michelin, 2 per 50 Best, 3 per OAD, 1 per The Best Chef).

6. Azurmendi (Larrabetzu, Bizkaia) - 7,5 punts - (3 per Michelin, 0,5 per 50 Best, 2 per OAD, 2 per The Best Chef).

7. Mugaritz (San Sebastián) - 7,5 punts - (2 per Michelin, 2 per 50 Best, 0,5 per OAD, 3 per The Best Chef).

8. Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz) - 6 punts - (3 per Michelin, 0,5 per 50 Best, 0,5 per OAD, 2 per The Best Chef).

9. Martín Berasategui (Lasarte, San Sebastián) - 5 punts - (3 per Michelin, 1 per OAD, 1 per The Best Chef).

10. Hermanos Torres (Barcelona) - 5 punts - (3 per Michelin, 1 per OAD, 1 per The Best Chef).

11. Noor (Córdoba) - 4 punts - (2 per Michelin, 1 per OAD, 1 per The Best Chef).

12. Arzak (San Sebastián) - 3,5 punts - (3 per Michelin, 0,5 per OAD).

13. Lasarte (Barcelona) - 3,5 punts - (3 per Michelin 0,5 per OAD).

14. ABaC (Barcelona) - 3,25 punts - (3 per Michelin 0,25 per OAD).

15. Akelarre (San Sebastián) - 3 punts - (3 per Michelin).

16. Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria) - 3 punts - (3 per Michelin).

17. Atrio (Cáceres) - 3 punts - (3 per Michelin).

18. Casa Marcial (La Salgar, Arriondas, Asturias) - 3 punts - (2 per Michelin, 1 per OAD).

19. Paco Roncero (Madrid) - 3 punts - (2 per Michelin, 1 per The Best Chef).

20. DSTAgE (Madrid) - 3 punts - (2 per Michelin, 1 per The Best Chef).

21. Iván Cerdeño restaurante (Toledo) - 3 punts (2 per Michelin, 1 per The Best Chef).

22. Amelia by Paulo Airaudo (San Sebastián) - 3 punts - (2 per Michelin, 0,5 per OAD, 0,5 per The Best Chef).

23. Elkano (Getaria, Gipuzkoa) - 3 punts - (1 per Michelin, 2 per 50 Best).

24. Bagá (Jaén) - 3 punts - (1 per Michelin, 2 per OAD).

25. Les Cols (Olot, Girona) - 2,5 punts - (2 per Michelin, 0,5 per The Best Chef).

26. Miramar (Llançà, Girona) - 2,5 punts - (2 per Michelin, 0,5 per The Best Chef).

27. BonAmb (Jávea, Alicante) - 2,5 punts - (2 per Michelin, 0,5 per OAD).

28. L’Escaleta (Cocentaina, Alicante - 2,5 punts - (2 per Michelin, 0,5 per OAD).

29. Ricard Camarena (Valencia) - 2,5 punts - (2 per Michelin, 0,5 per 50 Best).

30. El Poblet (Valencia) - 2,5 punts - (2 per Michelin, 0,5 per OAD).

31. Smoked Room (Madrid) - 2,5 punts - (2 per Michelin , 0,5 per OAD).

32. Deessa (Madrid) - 2,5 punts - (2 per Michelin, 0,5 per OAD).

33. Moments (Barcelona) - 2,25 punts - (2 per Michelin, 0,25 per OAD).

34. Skina (Marbella) - 2,25 punts - (2 Michelin, 0,25 per OAD).

35. Bardal (Ronda, Málaga) - 2,25 punts - (2 per Michelin, 0,25 per OAD).