Què vol dir Frutti Secchi?

Frutti Secchi és una de les 3 campanyes principals que es realitzaran a les nostres botigues. En aquest cas volem donar a conèixer el nostre procés de producció dels gelats elaborats a partir dels fruits secs, com per exemple: la Nocciola Piemonte, Pistacchio Extra, el Taormina, entre d’altres. També donar a conèixer la nostra crema de cacau i avellanes que utilitzem per farcir les crepes i els gofres, anomenada Ciola Nocciola.

Per què són tan intensos els vostres gelats?

Des dels nostres inicis, i d’això ja fa quaranta-cinc anys, sempre hem valorat el producte d’origen i hem sabut escollir molt bé la matèria primera, tot gràcies a l’experiència de Dino Pavese, que abans de ser gelater, ell i la seva família tenien una botiga de fruita i verdura i a més a més cultivava la terra quan encara vivien a Itàlia.La clau per elaborar un bon gelat és la selecció minuciosa dels ingredients i el procés d’elaboració.

Com és el procés de selecció de la matèria primera i com s’elaboren els gelats de fruits secs?

Tots els fruits secs que utilitzem per elaborar els nostres gelats són seleccionats directament de l’agricultor del país on siguin millors. Per exemple, les avellanes les comprem a la regió del Piemonte, els festucs, provenen una part de Bronte, Sicilia i una altra part l’agafem de Grècia, en el cas de l’ametlla, aquesta comprem la varietat anomenada Marcona, que és molt suau i dolça. Un cop arriben els fruits secs, en estat cru, iniciem el procés de torrat, a temperatura controlada per tenir el punt ideal on s’accentuen les seves propietats organolèptiques. Tot seguit es passa pel procés de triturat i finalment es transformen en una pasta, que ens serveix com a base pel gelat. En el cas de la nostra crema CIOLA Nocciola, el procés és molt similar, però se li afegeix el cacau.

Heu comentat que vosaltres elaboreu la vostra crema de cacau i avellanes: Ciola Nocciola. Per què?

El nostre camí d’elaborar la nostra pròpia crema va començar fa deu anys, per un motiu principal; seguir i ser fidels a la nostra filosofia d’elaborar-nos tots els nostres productes i tenir el control dels ingredients que utilitzem. Es varen incorporar les eines necessàries i es va començar. Fer el canvi d’utilitzar una crema de cacau i avellana, de marca coneguda i líder del mercat a la nostra d’elaboració pròpia, no va ser tasca senzilla, però els nostres clients, quan tastaven la nostra, de seguida els hi va agradar i varen apreciar la nostra recepta, amb menys sucres i més avellana. Aquesta crema, que anomenem Ciola, fins ara l’hem fet per les nostres botigues, però els nostres clients sempre ens en demanen per emportar-se-la a casa, i ara la estem envasant en un format domèstic el qual aviat es podrà trobar en les nostres gelateries per comprar i gaudir-la.

Quines altres campanyes fareu aquesta temporada?

Al juliol i agost farem la campanya Frutta Fresca, on parlarem i mostrarem com elaborarem els nostres sorbets de fruita, on Gelati Dino és molt coneguda per la cremositat dels nostres sorbets i al setembre i octubre hi haurà la campanya Frutto del Cacao on els protagonistes són els nostres gelats de cacau.