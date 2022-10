L'oleoturisme requereix diversos ingredients. El primer i imprescindible consisteix en el fet que els propietaris de les olivedes estiguin d'acord a rebre visites, tant a títol personal com a guiatges en grup. Lògicament, la propietat esperarà un comportament cívic dels visitants, els quals han de saber apreciar la bellesa del paisatge oleícola, reconèixer la feina de l'agricultor, a més de no deixar residus ni malmenar la propietat. Tanmateix, les visites han de contribuir a la venda de l'oli a la vegada que li aporten un valor afegit, el de l'experiència pròpia de visitar la zona de producció.

Tot seguit, cal la col·laboració publicoprivada per a la difusió de l'oferta oleoturística, amb l'edició de materials divulgatius, publicació i actualització al web i a les xarxes. Caldrà, també, organitzar visites i realitzar activitats de caràcter lúdic, amb tastos d'oli, i jornades de contingut tècnic per fer valer el recurs. Finalment, la partida de manteniment és ineludible, per tal de conservar camins, senyalitzacions i altres elements propis del paisatge de l'oli.

El Territori Sénia està format per 27 municipis propers al riu de la Sénia, 9 de Catalunya, 15 del País Valencià i 3 de l'Aragó que comparteixen la concentració més gran d'oli veres mil·lenàries del món: gairebé 5.000 exemplars de més de 3,50 m de perímetre de tronc a 1,30 m del terra, sent pràcticament totes de la varietat «Farga».

En primer lloc, han elaborat l'inventari d'oliveres mil·lenàries i han aconseguit la conscienciació i implicació dels propietaris de les oliveres per tal d'organitzar les visites. En aquestes, es posa a la venda l'oli procedent d'aquests olius mil·lenaris que està certificat d'alta gamma. A tall d'exemple, l'antic trull d'Ulldecona és ara l'Oficina de Turisme d'on parteixen diverses rutes oleícoles, entre les quals hi ha la vista a l'olivera Arion, plantada l'any 314 dC.