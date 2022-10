El restaurant Xiringuito Escribà, amb la seva proposta de Cua d’angus dels Aiguamolls al cacau maridat amb garnatxa dolça, ha convençut el públic d’EmpuriaTApes 2022, que l’ha convertit en la millor tapa d’aquesta sisena edició. El restaurant Japa2Go amb la Gyoza de pollastre, ha estat la segona tapa més ben valorada i la tercera posició de les tapes més votades l’ha ocupat el TakiAms, del restaurant AMS.

Enguany, un jurat professional ha estat altra vegada l’encarregat de fer una valoració de les tapes per tal de concedir tres mencions especials a les quals han considerat les millors propostes gastronòmiques. El jurat, format per Max Huguet, de la cuina del vent; Dolors López, de la DO Empordà; i Gerard Holgueras i Ramon Ferrer, del Departament d’Hoteleria i Turisme i cap d’Estudis de l’Institut Olivar Gran, han concedit tres mencions especials a: El Xiringuito Escribà, al restaurant Noray de l’Hotel Port Salins i a la Reliquia Food Truck. La valoració del jurat es va portar a terme d’incògnit durant els dies que va tenir lloc l’esdeveniment gastronòmic.

L’edició 2022 d’EmpuriaTApes ha superat les edicions anteriors arribant a més de 35.000 tapes servides, amb la participació de 37 restaurants. També hi ha hagut un augment més que notable de les votacions per part del públic superant gairebé les 7.000 votacions. És el tercer any que les tapes es poden valorar a través dels codis QR que cada restaurant participant posa a disposició dels comensals perquè facin la seva votació.

Els departaments de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, així com els restauradors que han participat enguany a la ruta de tapes es mostren molt satisfets. “Ha estat una gran edició” ha destacat Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica, “estem molt contents de la implicació que el sector de la restauració ens demostra any rere any i per això volem agrair-los una vegada més, la dedicació que hi posen perquè aquest esdeveniment sigui un èxit”. Xon Hugas, regidora de turisme, ha valorat la capacitat del sector d’atraure visitants en aquesta època, “és un orgull veure participar tanta gent de la comarca i de fora de la comarca però també del municipi, durant els dies que es porta a terme la ruta de tapes”.

L’alcalde, Salvi Güell, ha mostrat la seva admiració per la qualitat de les tapes i ha reconegut l’esforç dels restauradors en les creacions gastronòmiques d’aquesta edició.