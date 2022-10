Per distreure’ns a la cuina i quedar bé amb la família i els amics, avui us proposem un plat mariner de bacallà amb salsa de pebrot del piquillo. Un plat que s’adiu molt amb aquesta època de tardor. Per a la salsa de piquillo: en un cassó petit fregim un gra d’all i tirem els pebrots pelats, deixant-los fregir deu minuts aproximadament. Hi afegim la nata líquida, la sal i el sucre deixant-ho reduir tres minuts més. Tot seguit, triturem fins que quedi una salsa molt fina. Per a la maionesa: posem en un recipient dos ous sencers, un rovell, all, una mica de suc de llimona i sal. Tritureu-ho i munteu-ho a poc a poc amb l’oli de gira-sol. Per preparar el peix: coeu el bacallà al vapor. Hi afegim un all perquè doni sabor. Cobrim el peix amb la maionesa (o allioli si ens ve més de gust) i gratinem al forn. Decorem al gust.