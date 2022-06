El chill out i restaurant Roos, obert des de 2019 a Empuriabrava, està situat al costat del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i compta amb una àmplia terrassa a l’aire lliure on s’hi pot dinar, sopar, fer el vermut, prendre una copa, escoltar música o relaxar-se a la piscina i als sofàs. Obre cada dia fins a les tres de la matinada (de dilluns a divendres a partir de les 6 de la tarda i els caps de setmana des de les 12 del migdia). La gran atracció del complex, en l’àmbit gastronòmic, és sense dubte la barca d’espetos, amb peix de la costa (sardines, pop, orada, llobarro, calamar i verat) al caliu amb fusta d’olivera. Aquesta tècnica d’enfilar el peix, típica de Màlaga, dona un toc melós al producte.

El complex, situat a l’antic restaurant La Llar (carretera de Figueres a Roses C-260, al km 40), disposa d’un ampli lounge bar exterior per prendre tot tipus de begudes i escoltar música en directe, amb bandes o discjòqueis, com Belmaz, el dj resident. Cada diumenge, de 4 de la tarda a 8 del vespre, té lloc la Sunday Sunset Party, un tardeo per veure la posta de sol mentre es pren alguna copa amb música en directe de fons. A les instal·lacions hi ha restaurant interior i exterior, una piscina i una zona per a festes privades.

El restaurant Roos aposta per productes de proximitat. A més dels espetos, una de les particularitats de la carta són els picantons (pollastre petit) al forn a l’estil sureño. També serveixen ostres, amanides, anxoves, croquetes, tàrtar de salmó, carpaccio de bacallà i de gambes, altres tipus de peixos i de carns (hamburguesa, feta amb la tècnica de l’espeto, i entrecot), arrossos, fideuades i postres de la casa, entre les quals destaquen els xuixos de crema i de xocolata a la brasa de Can Castelló.

Una revetlla especial, música amb LXY i Belmaz i espectacle de dansa i llum

Aquest dijous, dia 23 de juny, a la nit, per la revetlla de Sant Joan, Roos ha preparat un menú especial. La nit s'amenitzarà amb una sessió de música en directe a càrrec dels dj LXY i Belmaz, que punxaran varietats d'estils musicals, i un espectacle de dansa i llum amb Tracey Guinsberg. El preu del menú és de 49 euros per persona i inclou: còctel de benvinguda; vieira gratinada amb salsa romesco, croquetes Roos, tàrtar de salmó i ous trufats amb patates palla (entrants), orada de la costa a l'espeto o entrecot de vedella de Girona (segon a escollir) i coca de Sant Joan amb gelat de vainilla (postres). El celler del menú inclou vi blanc Viore Verdejo DO Rueda, vi negre Luis Cañas Crianza, cava Lacrima Baccus Brut Nature i aigua mineral. L'entrada al recinte de Roos és, com sempre, de franc.