La vinya és un cultiu adaptat al clima mediterrani. Segurament sigui un dels més resistents al canvi climàtic. Això no obstant, no escapa dels efectes negatius derivats de la sequera o de la calor extrema. A La Vinyeta fa temps que treballen per a adaptar-se a aquestes condicions i també per a minimitzar l’impacte de la seva activitat.

Darrerament han plantat vinyes ecològiques en vas, sense emparrar, com feien els nostres avis. «Són varietats autòctones, més resistents a la sequera i a la calor», afirma Josep Serra, propietari de La Vinyeta. Aquesta és una via per a adaptar-se a les noves condicions i descarten estendre el regadiu. Afirmen que si la vinya desenvolupa unes bones arrels aprofita bé la humitat del sòl i regar-les suposa quantitats ingents d’aigua, cosa poc sostenible. També mantenen l’herba entre les vinyes durant bona part de l’any, cosa que manté la humitat i la qualitat del sòl. A l’hivern hi fan pasturar el seu ramat i així fertilitzen la terra, estalvien moltes hores de tractor i emissions de carboni.

Fa anys que La Vinyeta treballa en l’aprofitament de les aigües originades en el celler. Arran d’un projecte amb la Universitat de la Coruña van desenvolupar un aiguamoll per a permetre’ls millorar la qualitat de les aigües de rentat de botes i tines i així fer-les aptes per a altres usos interns a l’explotació. En Josep ens comenta que «encara queda molt per fer amb la gestió de l’aigua». El pròxim pas passa per reutilitzar l’aigua regenerada per fer compost amb les restes de poda de les vinyes i oliveres, així com amb els fems de les ovelles i gallines de la pròpia explotació.

Projectes per a l'estalvi energètic

En l’àmbit energètic han instal·lat plaques solars; són 40 kW de potència de plaques amb bateries. Això els ha permès fer un pas significatiu en l’estalvi energètic. En els primers mesos de l’any han reduït un 93% el consum d’electricitat procedent de la xarxa. També estan treballant per a minimitzar l’impacte originat en el transport del vi. Un grup de petits productors locals ha sumat esforços amb les entitats socials Ecosol i Tresc per a crear una proposta logística compromesa des d’un punt de vista ecològic i social. Dins el marc d’un projecte Singulars, La Vinyeta, Llavora, Muda i altres productors locals estan desenvolupant una xarxa logística que aprofiti les entitats socials per crear punts de recollida de producte i també un transport amb vehicles elèctrics que doni feina a persones amb risc d’exclusió social.

Un altre aspecte important a escala logística, d’emissions de CO2 i de consum de recursos naturals és l’ús d’ampolles de vidre. Una ampolla estàndard suposa un 60% de pes addicional en la presentació del producte. «A La Vinyeta no venem vidre, venem vi!», afirma en Josep. Per a minimitzar l’ús de vidre, han canviat alguns models d’ampolles per altres més lleugeres. També han optat per llençar al mercat el Vi de Raig, un vi en caixa de cartró que no elimina el problema dels residus, però minimitza l’ús de matèries primeres i optimitza el seu transport. La Vinyeta també va ser pionera en participar en el projecte Rewine per veure la viabilitat de recuperar i reutilitzar les ampolles de vidre com ja s’havia fet en el passat.

Amb aquella iniciativa van recuperar 10.000 ampolles que van retornar al mercat sense problema. Van veure però que els costos de la reutilització eren molt elevats per la falta de plantes de rentat properes. Per això reclamen la implicació de les administracions per a instal·lar petites plantes comarcals que ho facin viable. Actualment han fet un acord amb Inèdit, una empresa especialitzada en l’optimització mediambiental d’envasos. Tot plegat són passos cap a la sostenibilitat.

Una empresa líder

La Vinyeta és una empresa líder pel que fa a la sostenibilitat però també en quant a innovació. Darrerament han creat un grup operatiu amb altres cellers catalans, entre els quals Gramona i Vilarnau, i empreses tecnològiques per a aprofitar els darrers avanços. El projecte s’anomena Visens i passa per la implantació de sensors d’última generació en botes i tines de vi per a un treball més eficient i també per a un major control dels processos d’elaboració que finalment esperen que reforci la qualitat dels seus vins.

Segons comenta en Josep «en el món del vi la tecnologia no està renyida amb la tradició». En col·laboració amb el Terracotta Museu de la Ceràmica de la Bisbal i el ceramista Josep Matés estan produint diverses dolies de ceràmica negra i vermella, recipients ceràmics fets a mà a l’estil dels utilitzats antigament pels romans. S’han proposat enterrar-les enmig de les vinyes i així cultivar els llevats salvatges per a estudiar la seva idoneïtat en la fermentació dels seus vins. Amb totes aquestes accions, La Vinyeta reforça lideratge entre els cellers de la DO Empordà.

Tot a punt per a poder gaudir de Nits de Vins a La Vinyeta

En l’àmbit enoturístic, les properes setmanes arrenquen les Nits de Vins a La Vinyeta. Es preveuen diferents sopars amb actuacions musicals d’Atomic Leopards, Sandra Bautista i Aya and King, entre altres. També hi haurà nits de poesia amb el Poemestiu i d’astronomia amb Francesc Pruneda. La proposta es complementarà amb alguns matins de Winefulness i les tradicionals veremes en família de finals d’estiu.

Per a poder participar-hi i conèixer els detalls d’aquestes activitats estivals, us recomanem que consulteu el portal web www.lavinyeta.es en l’apartat d’Experiències.

CELLER LA VINYETA Adreça: carretera de Mollet a Masarac Telèfon: 647 748 809 Web: www.lavinyeta.es

REDACCIÓ. MOLLET DE PERALADA