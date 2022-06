Arriben les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, també és temps de trobades d’amics, famílies i grups per a fer àpats singulars en bona companyia. Tenir a mà carn i embotits de confiança és la millor manera de garantir una celebració completa, com també passa en el consum del dia a dia. Per això cal confiar en establiments artesans com la carnisseria i xarcuteria Can Martí de Figueres, la qual ofereix als seus clients carn de qualitat, molt variada i de proximitat.

A Can Martí del carrer Besalú hi trobareu carn de vedella, xai, porc o pollastre per fer les millors barbacoes amb l’arribada del bon temps. L’empresa també elabora tota mena de preparats de carn fresca, com hamburgueses, botifarres, enfilats, xoriços i un llarg etcètera.

El xai que venen és de pastor, del mas la Pujada de Llers, i la vedella i el porc són de les millors granges de la comarca.

També disposen d’una gran varietat d’embotits cuits, curats, ibèrics i tota classe de pernils, així com d’un gran assortit de formatges. L’empresa va ser fundada l’any 1986 per la família Giró Oriol i, durant aquests anys, Carns i Embotits Can Martí ha estat sempre al servei de Figueres i la comarca de l’Alt Empordà, donant el millor servei, sigui amb la qualitat dels seus productes o el tracte amb els clients, per tal d’aconseguir la seva confiança.

Alguns dels productes més representatius són el porc Duroc –un encreuament entre el porc de pagès i el porc ibèric–, el porc ibèric, el pollastre de pagès, les hamburgueses –tant de pollastre amb vegetals o les de vedella amb sal i pebre o amb ceba–, i botifarres crues, ibèriques, picants o dolces. A Can Martí també elaboren diferents enfilats amb diverses classes de carn i adobats, tant xurrasco com ales o llom. A més de l’atenció presencial, també es pot fer la comanda per telèfon al 972 510 415 o per WhatsApp al 620 418 704.