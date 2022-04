En el marc de la Mostra de Vi - aquest diumenge dia 24 - es van donar a conèixer els dos restaurants guanyadors del concurs a la Millor Tapa de la Ruta de les Tapes de Roses i Vi DO Empordà 2022. La Bodeguita de al lado va resultar guanyadora en la votació popular, mentre que el restaurant L’Illa assolí la primera posició en la votació feta pel jurat.

La proposta més votada pels participants de la Ruta de les Tapes 2022, guanyadora per tant de la distinció Millor Tapa vot popular d’aquesta edició, ha estat la servida pel restaurant La Bodeguita de al lado, consistent en un minibrioix de llom ibèric amb mantega de tòfona. Per la seva banda, la recepta de salmó fumat, flamejat i servit sobre arròs, amb mantega i oli de coriandre i decorat amb ous de peix (masago) i wasabi, amanida de salicòrnia i cruixent de borratja, del restaurant l’Illa, ha estat la proposta escollida com a Millor Tapa del jurat professional de la present edició.

Els dos establiments han resultat guanyadors entre el total de 77 tapes que els restauradors i restauradores de Roses han servit en els seus establiments durant els deu dies de duració d’aquesta gran festa gastronòmica que es viu anualment a la població, celebrada enguany del 25 de març al 3 d’abril.

Finalistes Vot Popular: La Bodeguita de al Lado Hotel Marina Restaurant Rosa Mambo Restaurant CI Can Cervera Restaurant L'llla El Mercat Bar Antonio Ex aequo Sentric - Txot's Roses

Un cop coneguts els resultats, el regidor de Promoció econòmica, Fèlix Llorens, es va desplaçar als dos establiments per tal de fer lliurament dels guardons que els acrediten com a guanyadors. Per la seva banda, els segons i tercers classificats reben un diploma acreditatiu de la seva posició com a finalistes.

Finalistes Vot Professional: Restaurant L'llla Tramonti Platja Mambo La Blanca El Pabellón Francés Gozos Mundanos L'Àncora Hotel Marina Martelo Bistró Las Palmeras

Durant l’acte també es va procedir al sorteig dels premis als participants en les votacions a millors tapes d’aquesta edició, que enguany ha comptabilitzat un total de 3.700 participants. Pel que fa a les persones que van presentar les butlletes amb les seves votacions, els guanyadors van ser Labbe Michel (premi passaport Ruta de les Tapes 2023 que permet gaudir de la degustació de totes les tapes de la propera edició i un lot de vins cortesia de la DO Empordà) i Sara Álvarez (premi passaport). Entre els participants que van optar pel format electrònic a traves de l’app de la Ruta, els guanyadors han estat Albert Castelló (passaport i lot de vins), Francisco Ceballos (passaport) i Juan Carlos (passaport).