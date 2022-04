Aquest diumenge 10 d’abril, de 10 a 14 hores, l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava portarà a terme la tercera edició del Vermut de Rams a la plaça Joan Alsina, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Enguany hi participaran els establiments: Vedella dels Aiguamolls, Bar el Tronco, Bar Aires Nuevos, Crismiou Foodtruck i Pastisseria Surroca, que oferiran una tapa i una consumició a un preu de 3€.

A partir de les 11, el grup de Rock Blue Duck posarà l’acompanyament musical al vermut. Està previst que a les dotze es faci una pausa musical per tal que els assistents puguin gaudir també de la Benedicció de Rams que tindrà lloc a aquesta hora a la plaça de la Basílica i que organitza l’Associació Via Crucis de Castelló d’Empúries. Per altra banda, durant tot el matí, els més petits podran gaudir d’un espai de jocs gratuïts.

El Vermut de Rams ha tingut molt bona rebuda des de la seva primera edició. L’entorn excepcional on es celebra i el bon ambient que s’hi respira l’han consolidat com un dels esdeveniments de Setmana Santa al municipi.