No hi ha pastís més fàcil de fer que aquest. Es tracta d'un pastís de llimona per al qual només necessitem 3 ingredients (a més de la llimona) i no fa falta ni batedora, ni forn per la seva elaboració. Es podria dir que és el pastís de llimona més fàcil de fer del món.

Ingredients Galetes

Llet condensada

El suc d'una llimona

Una terrina de formatge cremós La recepta és una d'aquestes en la qual només cal barrejar ingredients. El primer és col·locar una base de galetes en el fons d'un motlle. Si usem un recipient rectangular, l'ideal és utilitzar galetes rectangulars. Per contra, si el motlle és rodó, la clàssica galeta circular és perfecta. A l'hora de barrejar els ingredients, la recomanació és haver tret prèviament el formatge cremós de la nevera perquè no estigui molt fred i es treballi millor. Es barreja al costat del suc d'una llimona i un pot de llet condensada. Aquest serà l'edulcorant, ja que aquest pastís no porta sucre. Una vegada tinguem una pasta sense grumolls, es col·loca una capa sobre el llit de galetes i es torna a col·locar una altra filera de galetes i més crema. La idea és que quedin diversos pisos de galeta-crema-galeta-crema. Una vegada muntat el pastís només cal cobrir-lo amb paper film i deixar-lo reposar unes hores a la nevera perquè es mulli la galeta i la crema agafi cos. A l'hora de presentar el pastís, es pot decorar amb algunes galetes, també amb rodanxes de llimona o llima, i una mica de ratlladura d'aquests cítrics.