S'acosta el Nadal i arriba el moment de començar amb la planificació dels menjars i sopars més especials de l'any. Després d'un 2020 amb restriccions i limitacions d'aforament, per fi podem tornar a reunir-nos amb tots els nostres familiars i amics. Per això, l'Associació de Mobiliari de Cuina (AMC) ens dona les claus de com mantenir l'ordre a la cuina, planificar els menús amb temps i fer el millor ús dels electrodomèstics en aquestes dates sense renunciar a "la bona cuina feta a casa".

Frigorífics i congeladors a ple rendiment

Són dies en què l'ús que li donem és fonamental perquè no es produeixi un augment de la despesa energètica. Encara que la majoria dels frigorífics actuals es caracteritzen per l'eficiència energètica, és important millorar l'ús que els donem. En aquest sentit, els models amb pantalla a la porta o connectats al telèfon intel·ligent ens permeten veure l'interior sense obrir-lo, alguna cosa que ens ajuda a ser més respectuosos amb l'entorn i que també es reflecteix en la factura de la llum.

Els experts de AMC destaquen que per a mantenir la qualitat dels aliments i garantir la seva màxima durabilitat és recomanable que el frigorífic compti amb sistemes que evitin l'acumulació de gel i gebre en el congelador i amb sistemes de regulació automàtica i contínua de la temperatura interior.

Guanya temps: prepara el menú ara i gaudeix per Nadal

Per què esperar a l'últim moment per a fer la compra i cuinar? Comprar amb antelació els aliments necessaris per a les celebracions permet estalviar i cuinar amb tranquil·litat i amb tècniques de conservació com la congelació o l'envasament al buit es conserven tots els nutrients i sabor dels plats. Els *abatidores refreden ràpidament els aliments una vegada cuinats i els calaixos de buit serveixen per a envasar les receptes, de manera que es conserven perfectament les aromes, sabors, textures i nutrients

El plaer de cuinar al forn

Els forns de grans dimensions, de fins a 90 cm d'ample i doble altura, permeten enfornar aliments més grans o diverses receptes alhora. A més, les sondes tèrmiques que ens indiquen si el plat està cuinat per dins i les càmeres interiors ens permeten saber si el plat està llest sense necessitat d'obrir la porta. Estalviarem temps i energia.

Plaques de cuina, l'electrodomèstic més versàtil

Les plaques de cuina destaquen entre els electrodomèstics més utilitzats per Nadal. Amb les plaques d'inducció flexibles és possible cuinar diversos plats de manera simultània, fins i tot a diferents temperatures, ja que generen calor en qualsevol punt de la placa en la qual se situï el recipient sense importar la seva forma, grandària o posició d'aquest. Això permet aprofitar millor la superfície útil de cocció i estalviar energia.

La neteja no és problema

Per Nadal no només ha de preocupar-nos estalviar energia, el consum d'aigua també creix, ja que són dies en què es multipliquen els convidats i la neteja pot ser un moment de caos. Segons dades de AMC, les noves generacions de rentavaixelles poden arribar a estalviar fins a un 36% d'aigua, la qual cosa es tradueix en 1.400 litres menys d'aigua en un any. Els residus generats també augmenten en aquestes dates, però els trituradors d'aliments permeten reduir significativament la quantitat de desaprofitaments orgànics i l'impacte generat en l'entorn. Els centres de reciclatge integrats també el posen fàcil a l'hora de recollir i reciclar, ja que actualment són elements estètics, ergonòmics i essencials per a cuidar al medi ambient.

Les begudes, sempre a la temperatura perfecta

Els amants del maridatge no poden prescindir de les vinoteques de refrigeració ràpida i climatització dinàmica, que refreden el vi en poc temps i el manté a la seva temperatura perfecta. Existeixen diferents dissenys que s'adapten a cada estada. Per exemple, els electrodomèstics en columna són la millor opció quan hi ha poc espai. En la mateixa línia, els refrigeradors de begudes sobre plaques de cocció mantenen la temperatura original de qualsevol ampolla una vegada oberta amb una variació de tot just 1 o 2 °C.