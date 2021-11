El Trull Ylla elabora oli d’olives de l’Empordà des de l’any 1873. Una empresa familiar amb més de cinc generacions d’experiència que s’ha consolidat com la primera empresa de la província de Girona en envasar el seu propi oli d’oliva verge extra.

L’elaboració pròpia i tradicional de l’oli, des de recol·lectar i moldre les olives i decantar i conservar l’oli, aconsegueix crear un oli vinculat a la història, cultura i tradició de la comarca de l’Alt Empordà. L’oli d’oliva, protegit amb la denominació d’origen de l’Empordà, s’elabora amb olives de les varietats Argudell, Arbequina, Corivell i Verdal. Una qualitat i sabor inigualables aconsegueixen complementar la dieta mediterrània, una dieta equilibrada i saludable. L’oli es produeix a les dues comarques empordaneses, el Pla de l’Estany i el Gironès.

La botiga, situada a Cabanes, té una àmplia oferta de productes empordanesos com vi, mel, olives, sabons naturals fets a base d’oli d’oliva i productes ecològics, a part del seu producte estrella: l’oli d’oliva verge extra amb denominació d’origen. Els productes del Trull Ylla són molt apreciats en el sector de l’hostaleria com un producte indispensable per a molts plats.