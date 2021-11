Serraplà, la carnisseria de confiança a l’Empordà

Amb set carnisseries a la comarca, les carnisseries Serraplà són un referent amb carn de proximitat i de qualitat a l’Empordà. Fa quaranta anys que van aixecar la persiana i des de llavors han treballat per oferir productes sans, bons i locals. Treballen amb ramaders de confiança amb els quals han mantingut una llarga relació. En un obrador propi ubicat a Figueres, elaboren embotits, cuinats i elaborats que distribueixen a les seves pròpies botigues. D’aquesta manera poden garantir la màxima qualitat. Alguns embotits emblemàtics són la llonganissa, el llom, la cansalada o la sobrassada. Són productes elaborats amb sal i pebre, sense conservants artificials ni al·lèrgens que poden ser una bona opció per als entrepans de la mainada o per a un sopar informal.

Anys d’experiència i un bon coneixement de l’ofici els permet elaborar la major part de la seva oferta, cosa que els fa únics en el sector. En aquest mateix sentit, disposen de cuinera pròpia on es fan tots els plats que venen en les seves botigues. Són una bona alternativa per al dia a dia, però també per a les millors ocasions. A Serraplà trobem grans professionals. La majoria fa anys que hi treballa, són bona gent i coneixen bé el producte. Tos ells estan disposats a aconsellar el millor per a cada ocasió. En unes setmanes arribaran les festes. A Serraplà, ja estan treballant amb el menú especial de Nadal, és un bon moment per deixar-se assessorar pels millors professionals.