Una proposta per entretenir-nos a la cuina: Paté de bonítol amb gambots al microones.

La preparació: Tallem el bonítol en quatre filets, es renta i s’asseca bé. En una font ovalada, es posen dues cullerades soperes d’oli, el peix, i sobre aquest, la resta d’oli. Se sala i es ruixa amb el vi. Al voltant del peix es reparteix la ceba, tallada en cèrcols fins. Tapada amb plàstic adhesiu, la font es fica al microones 10 minuts al 100%. Mentrestant, es couran els gambots en el brou curt. Ja cuits, se’ls treu el cap, es pelen i es tallen. Rostit i escorregut el bonítol, es passa per la batedora amb els gambots. La massa resultant s’aboca en un bol per a amanides, on es barrejarà amb la tomata i els rovells d’ou. Es munten les clares a punt de neu i es van incorporant a la massa a poc a poc. La massa es diposita en un motlle allargat, untat amb mantega. Es tapa i es fica al microones durant 3 minuts a el 100% de potència. Per servir, es desemmotlla i s’acompanya amb maionesa clareta o amanida.

INGREDIENTS