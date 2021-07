Ala cantonada del carrer Mestral amb el carrer Migjorn del polígon Pont del Príncep de Vilamalla, trobem el bar-restaurant Casa Darío. El local té una terrassa exterior i un chill out per poder gaudir del servei bar-restaurant amb bona companyia. L’establiment ofereix tota mena de menjar, des d’una simple tapa ben presentada fins a un bon menú complet amb beguda per 11 euros, sense oblidar els esmorzars i els berenars.

Casa Darío

ADREÇA: Carrer Mestral, 14. Polígon Industrial Pont del Príncep. Vilamalla

TELÈFON: 972 196 179

HORARI: Obert cada dia, excepte diumenge, de 7.00 a 23.00 i els dissabtes, de 7.00 a 00.30 hores.

XXSS: Facebook