Arrels del Vi i el Regidor de Cultura de l’Ajuntament de l'Escala, Rafel López, entreguen els prestigiosos Premis Arrels del Vi 2021 als guanyadors aquest 30 de juny a l’Alfolí de la Sal de l’Escala. Han sigut escollits per experimentats sommeliers en un tast a cegues que es va celebrar el passat 14 de juny al Uain Bar & Store del mateix municipi i que va ser dirigit per Rafel Sabadí, propietari i sommelier del Uain Bar&Store.

Els sommeliers que van participar al tast per escollir els Premis Arrels del Vi 2021 són: Anna Vicens, Presidenta de l’Associació Catalana de Sommeliers i sommelier a Wine Palace; Cristina Torrent del Restaurant Bo.TiC de Corçà amb dues estrelles Michelin; Gerard Geli del Restaurant Vicus de Pals; Laura Masramon, Empordà Personal Sommelier, i el mateix Rafel Sabadí, director del tast. Segons Sabadí, “Després d’un any 2020 complicat en quan a les vendes de vi a causa de la pandèmia, els Premis Arrels del Vi suposen una oportunitat excel·lent de promoció per als cellers participants. Com sempre, el nivell de tastadors i el rigor en les seves puntuacions són una garantia d’èxit en les futures vendes dels vins guanyadors”.

Guanyadors de l’edició d'Arrels del Vi 2021

Blancs

1. Mas Llunes, Singulars Garnatxa Roja 2019

2. Celler Cooperatiu d’Espolla, Vins de Postal – Les Auledes 2017

3. Castell Perelada, Finca La Garriga 2019

Rosats

1. Terra Remota, Caminito 2020

2. Vinyes dels Aspres, Oriol Rosat 2020

3. AV Bodeguers, Suneus Rosat 2020

Negres

1. Vinyes dels Aspres, Soques 2016

2. AV Bodeguers, Elitia 2018

3. Mas Llunes, Butarós 2015

Dolços

1. Vinyes dels Aspres, Bac de les Ginesteres

2. Perelada Garnatxa de l'Empordà 12 anys

3. Mas Llunes, Garnatxa d’Empordà Solera