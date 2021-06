Arrels del Vi, la fira professional de vins de la Denominació d’Origen (DO) Empordà de gamma alta, dirigida al consumidor final i als professionals dels sectors vitivinícola i gastronòmic és presenta com «una oportunitat única per tastar, a Sant Martí d’Empúries, els millors vins de l’Empordà i comprar veritables joies vinícoles». Després d’haver-se de suspendre l’any passat, a causa de la pandèmia, la fira es tornarà a celebrar els dies 10 i 11 de juliol, amb la participació de 26 cellers de la DO Empordà.

L’equip d’Arrels del Vi ha treballat per mantenir totes les mesures de seguretat i aconseguir, alhora, que l’experiència sigui el més fidel possible a l’esperit de la fira: tast obert en copa Riedel de més de 100 referències de vi de la DO Empordà de gamma alta en un entorn excepcional, conèixer de primera mà als propietaris i enòlegs dels millors cellers empordanesos i comprar a preu de celler els excel·lents vins de qualitat i amb personalitat pròpia de la DO Empordà, amb 5 euros de descompte en la compra de la primera ampolla. La solució ha estat dividir la fira en quatre sessions independents amb aforament limitat. En definitiva, seran quatre sessions d’Arrels del Vi molt exclusives, amb tota l’oferta dels 26 cellers participants, més espai i una experiència pensada per als veritables amants dels grans vins de la DO Empordà.

Organitzada per Dominic Abernethy, defensor del vi empordanès, i per Tess Oriol i Carlos Krauel de TOCK Projects, Arrels del Vi s’ha consolidat com l’única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic amb dotze edicions a St. Martí d’Empúries i quatre a Barcelona i serà la primera fira de la DO Empordà que obrirà aquest 2021 en el seu format tradicional. La Fira se celebrarà en un entorn espectacular a l’aire lliure, sota els pins del Parc Creuet de St. Martí d’Empúries i vora el mar Mediterrani. Segons Dominic Abernethy, “enguany, ha estat possible gràcies a la confiança dels grans cellers de la DO Empordà, que tot i les dificultats, han confiat un cop més en nosaltres. Des d’aquí els hi volem donar les gràcies».

Arrels del Vi va fer, aquest dilluns, el tast a cegues per escollir el millor vi blanc, negre, rosat i dolç. Els organitzadors d’Arrels del Vi i el director del tast, l’escalenc Rafel Sabadí, sommelier i propietari del Uain Bar&Store, han decidit organitzar-lo per l’alta participació dels cellers (26 empreses) i per la demanda dels fidels seguidors de la fira, veritables amants dels vins de la DO Empordà, que esperen cada any tastar els vins guanyadors dels Premis Arrels del Vi.