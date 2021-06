El Motel Restaurant de l’Hotel Empordà és el puntal referencial de la gastronomia de la comarca. L’emblemàtic establiment figuerenc continua plasmant la seva dilatada experiència en l’elaboració dels seus plats més especials per a garantir una experiència única. Amb seixanta anys d’història, la cuina del Motel marca una de les referències a la comarca, consolidant la seva imatge com una de les millors propostes amb productes de quilòmetre zero i una dilatada trajectòria a les portes de la ciutat de Figueres.

Sabors de Temporada és la proposta estrella de l’establiment, un menú complet que serveix per donar a conèixer sabors i textures de productes autòctons que es troben en el seu punt òptim, en funció del moment de l’any. Una oferta genuïna a la comarca que representa apostar pels productes frescos i de casa, tot elaborant plats d’avantguarda per als clients que decideixen gaudir de l’experiència degustativa.

El Motel Empordà és un establiment que va rebre la Fulla de Figuera de Plata, una de les condecoracions més importants que s’entreguen als ciutadans i entitats més destacats a la vila, fa deu anys, quan va celebrar mig segle de vida des de la seva fundació de la mà de Josep Mercader l’any 1961.

Actualment, Jaume Subirós i la seva família regenten l’establiment, mantenint l’essència de la cuina altempordanesa a través de la seva marca d’autor, una proposta que serveix per gaudir dels productes de la terra de la mà de l’avantguarda culinària que proposa aquest establiment acollidor.

En paral·lel, l’àmplia oferta de vins per a maridar l’àpat posicionen el Motel com un dels restaurants de referència, també, gràcies a la seva carta de vins.

Recomanem reservar taula amb antelació per poder viure una experiència que no es pot deixar de banda.