La cuina marinera de producte fresc té en el restaurant Els Pescadors de Llançà un dels ambaixadors més destacats del país. L’establiment de la família Fernández Punset ha revalidat la seva presència en l’exclusiu llistat dels cent-cinquanta millors restaurants d’Europa, segons la guia Opinonated About Dining (OAD), l’únic sistema de classificació de restaurants que determina el nivell de l’experiència segons uns criteris exhaustius basats en enquestes, acaba de fer públiques les seves llistes del 2021.

Els Pescadors de Llançà, liderat pel xef Lluís Fernández Punset i la seva germana Mariàngels Fernández Punset com a cap de sala, es consolida en aquesta llista com a un dels millors restaurants d’Europa després de que ja hi aparegués en les tres edicions anteriors. Els resultats finals es basen en més de 200.000 opinions generades per prop de 6.000 persones expertes. Els Pescadors està situat en el lloc 110. A la llista només hi ha dos restaurants gironins més, El Celler de Can Roca (21è) i Ca l’Enric (59è).

Lluís Fernández, xef: "«Les ganes de tirar endavant, el creure en un projecte, l’exploració d’altres maneres de cuinar, adaptant-nos i, també, conèixer la cuina viatgera, ens ha fet personalitzar la nostra proposta"

«Per a nosaltres, aquest reconeixement ens ajuda a seguir perseverant per buscar l’excel·lència gastronòmica i de servei amb la senzillesa de sempre, però sense deixar de banda les ganes d’avançar, com ens van ensenyar els nostres pares», explica Lluís Fernández.

L’establiment té els seus orígens en l’antiga taverna de pescadors que estava situada a tocar el pòsit llançanenc. L’any 1978, Lluís Fernández Soler i Anna Maria Punset Brugués van fundar el restaurant que coneixem ara. «Les ganes de tirar endavant, el creure en un projecte, l’exploració d’altres maneres de cuinar, adaptant-nos i, també, conèixer la cuina viatgera, ens ha fet personalitzar la nostra proposta. I sobretot, tenir un equip que t’acompanyi, com és el nostre cas», diu Lluís Fernández. Els plats mariners, amb la llagosta del cap de Creus en un lloc destacat, són l’essència d’una proposta gastronòmica que forma part del col·lectiu La Cuina del vent. «El mar és el nostre hort i hem de saber aprofitar-lo i protegir-lo», afegeix el xef del restaurant Els Pescadors.