Per parlar de gastronomia empordanesa és necessari mirar enrere per entendre d’on prové la bona fama que té. En una terra de pas com la nostra, les cuineres i els cuiners de la comarca han sabut adaptar els fogons als productes i realitats de cada moment, amb protagonistes que no han defugit mai les ganes d’aprendre i formar-se per a oferir el millor servei possible als seus clients. És en el marc d’aquesta tradició on trobem els orígens, durant el segle XIX, de l’actual Hotel Duran de Figueres, dirigit pels germans Lluïsa i Ramon Duran Juanola.

L’Hotel, que fa pocs mesos ha fet el salt a la categoria de quarta estrella, acull en el seu interior un dels restaurants més reconeguts de la capital alt-empordanesa i del país. Després d’un breu parèntesi, l’establiment va reobrir dimecres passat la seva cuina i menjador per a tornar a oferir una de les propostes de restauració més genuïnes del territori.

En la reobertura, el restaurant de l’Hotel Duran segueix oferint la seva reconeguda carta de plats tradicionals presentats amb el toc de modernitat justa per a fer-los imprescindibles. També es manté el menú diari complet per 25 euros amb la novetat, per sopar, d’un menú de plat únic amb postre per 15 euros.

Com expliquen els germans Duran, fou el seu avi Lluís Duran Camps (Cabanelles, 1910-Figueres, 1981) qui va donar l’empenta més forta a l’establiment familiar estudiant cuina a França i portant nous aires gastronòmics a Figueres, incorporant nous productes a la carta. Aquella passió per innovar i anar més enllà, sense oblidar-se de la cuina del territori, la va contagiar als seus dos fills, Lluís i Joan Duran Simón, que també estudiaren fora, per tenir una formació més acadèmica, i seguiren les petjades del pare.

Tota aquesta tradició ha deixat un pòsit i una manera de fer a la cuina de l’Hotel Duran, la qual es constata en una carta que canvia cada temporada i que traspua una gran qualitat amb plats emblemàtics de la casa com els arrossos, el llenguado a la taronja, els medallons de rap Cadaqués amb gambes i cloïsses o els platillos, entre d’altres, tots ells adaptats i actualitzats als temps d’ara, per fer-los més lleugers. «Treballem amb producte fresc, de proximitat i de temporada», explica Ramon Duran.

A banda de la carta, també se serveix diàriament l’esmentat menú de 25 euros, amb begudes incloses, amb el qual els comensals poden triar entre quatre primers, quatre segons i quatre plats de postres.

Per als seus clients, el restaurant de l’Hotel Duran disposa d’aparcament propi.

Una experiència única

Al restaurant de l’Hotel Duran, obert tot l’any en circumstàncies normals, tenen molt en compte la litúrgia i elegància del servei, quelcom que s’ha perdut en molts restaurants. A més, dinar o sopar en aquest espai esdevé tota una experiència per als sentits, ja que cada detall del menjador està molt pensat. Per exemple, les cadires són típicament catalanes i les làmpades són fetes amb vidre de Mallorca.

A més, el restaurant disposa d’un reservat, el Racó del Celler de Ca la Teta, un homenatge als orígens i a on Salvador Dalí li agradava molt anar. «Ell fou el nostre client més il·lustre i bon amic de l’avi», recorda Ramon Duran. Per les taules del Celler, entre les bótes i els estris històrics de la casa hi han passat alguns dels personatges singulars més destacats del darrer segle, com Josep Pla o diversos premis Nobel. L’espai exposa estris i imatges històriques de la casa, en un ambient molt acollidor.

El pòsit cultural i gastronòmic que ha anat acumulant l’Hotel Duran al llarg de tots els anys de dedicació va ser, precisament, un dels pilars bàsics entorn dels quals s’estructurava l’exposició El país dels cuiners. De Ca la Teta a elBulli, que es va poder veure al Museu de l’Empordà ara fa un parell d’anys i que va tenir una gran afluència de públic.